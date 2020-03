TESTIRANJE CJEPIVA POČINJE ZA NEKOLIKO TJEDANA, DVA LIJEKA VEĆ SE ISPITUJU: ‘To je, doslovno, najbrže u povijesti imunologije’

Australci već ispituju djelovanje lijeka protiv HIV-a i malarije, a niz tvrtki iz Kanade i SAD-a kažu da su na korak do razvoja cjepiva

Dr. Anthony Fauci, direktor Američkog Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, izjavio je u srijedu američkom Odboru za nadzor i reformu da postoji najmanje 10 različitih kandidata za cjepivo protiv COVID-19, “u različitim fazama razvoja.”, prenosi IFL Science.

“Prva faza za svega nekoliko mjeseci [od pojave virusa] je najbrže što je itko postigao u povijesti imunologije, doslovno”, ističe te dodaje kako razvoj cjepiva nije brz proces.

Prvo se ispituje sigurnost cjepiva

Unutar ove skupine kandidata očekuje da će ubrzo započeti faza 1 – mala ispitivanja na zdravim dobrovoljcima kako bi se utvrdilo da je cjepivo sigurno. To bi se trebalo dogoditi u naredna 4 tjedna, te se zatim prelazi u fazu 2 da utvrde je li to funkcionira u velikoj grupi. To bi trebalo trajati 8 mjeseci.

“Oni koji govore da se to može brže zaobilazili bi procedure i išli prečacima koji bi mogli biti pogubni“, upozorava.

Najranije u studenom 2021.

Medicago, kanadska tvrtka za biotehnologiju, tvrdi da je na putu prema cjepivu za COVID-19. Iz tvrtke kažu da su uspješno proizveli sličnu česticu virusu koronavirusa nakon dobivanja gena SARS-CoV-2, što je označilo prvi važan korak prema stvaranju cjepiva. No, izvršni direktor rekao je kako bi cjepivo moglo biti dostupno tek u studenom 2021.

Inovio Pharmaceuticals, druga privatna biotehnološka kompanija, nedavno je rekla da također radi na cjepivu za liječenje koronavirusa koji uzrokuje COVID-19 i da se nada da će u travnju krenuti na klinička ispitivanja na ljudima.

Moderna pak surađuje s američkim Nacionalnim institutom za zdravlje (NIH) i čini se da je najbliže ispitivanju na ljudima, piše ifl Science.

Australci testiraju dva lijeka

S druge strane, i tim australskih istražvača tvrdi da i oni imaju rješenje. Direktor Centra za klinička istraživanja Sveučilišta u Queenslandu, profesor David Paterson, rekao je da su vidjeli da dva lijeka koja koriste za liječenje drugih stanja mogu izbrisati virus u epruvetama.

Prvo je na redu veliko kliničko ispitivanje

Kazao je da je jedan od lijekova, koji su dali prvim ljudima pozitivnim na koronavirus u Australiji, već rezultirao “nestankom virusa” i potpunim oporavkom od infekcije, prenosi piše The Chronicle.

Oba lijeka su registrirana i dostupna u Australiji.

“Ono što trenutno želimo učiniti je veliko kliničko ispitivanje u Australiji, a ono što ćemo usporediti je jedan lijek s drugim, nasuprot kombinaciji dva lijeka”, rekao je prof. Paterson.

Njegov istraživački tim uvjeren je da mogu započeti dobivati​ ​lijekove na vrlo siguran način u Australiji.

“Cilj nam je steći svjetsko iskustvo upravo u Australiji”, rekao je Paterson.

Iznenađeni djelovanjem

Problem s podacima koji dolaze iz Kine je u tome što zapravo nisu prikupljeni “na vrlo kontroliran način”, s obzirom na to da su u to vrijeme bili epicentar izbijanja koronavirusa.

A ta dva lijeka koji su spominju su lijek protiv HIV-a te lijek protiv malarije,

“Naši su liječnici bili jako, jako iznenađeni činjenicom da bi lijek protiv HIV-a mogao zapravo djelovati protiv novog koronavirusa i bilo je malo sumnji”, rekao je.