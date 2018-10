SVE ZBOG ESCOBARA: Nilski konji tumaraju Kolumbijom, a stručnjaci strahuju od otrova koji bi mogli ostaviti

Vodenkonji poznatog narkobossa prilagođavaju kolumbijsku džunglu sebi

Na vrhuncu svoje karijere švercera kokaina, najzloglasniji narkoboss Kolumbije Pablo Escobar izgradio je ogroman posjed za svoje prijatelje iz kartela u kojem se nalazio i pravi zoološki vrt s ilegalno uvezenim egzotičnim životinjama, piše IFLScience.

Nezaustavljiv prirodni prirast

Nakon Escobarove smrti 1993. jedna je vrsta ostavljena da se sama brine o sebi, i od onda je znatno napredovala u amazonskoj prašumi. Sada su vodenkonji i službeno postali najveća invazivna životinja na svijetu, a znanstvenici sa Kalifornijskog svučilišta u San Diegu (UCSD) procjenuju koliki utjecaj na okoliš imaju ove ogromne poluvodene životinje.

Profesor biologije na UCSD-u Jonathan Shurin zadnje dvije godine surađuje s kolumbijskim znanstvenicima, veterinarima, ribarima i studentima u sklopu projekta promatranja kemije vode, proučavanja uzoraka mikrobioma, i zapisivanja zvučne pozadine kako bi se dobio holistički prikaz načina na koji nilski konji utječu na okoliš po cijelom spektru.

S obzirom da su opasni, teritorijalni, te teže po nekoliko tona, Escobarova četiri nilska konja, tri ženka i jedan mužjak, pušteni su na slobodu umjesto da ih se prebaci u obližnje zoološke vrtove. Očekuje se da jedna ženka roditi po jedno novo mladunče svake godine, što bi rezultiralo godišnjim rastom od oko 6%, te se procjenjuje kako danas u divljini Kolumbije živi i do 60 tih velikih životinja.

Ovi ogromni biljojedi endemski pripadaju rijekama i jezerima Afrike, gdje je njihov broj ograničen sezonskim sušama. No u kolumbijskoj toploj, vlažnoj i konstantnoj mkokroj klimi, gdje nemaju nikakvih prirodnih grabežljivaca, njihov je broj jednostavno eksplodirao.

Uvid u doba mamuta

Znanstvenici su otkrili da ove ogromne životinje ostavljaju podjednako velik trag u svome okoliču. Zbog svoje velike mase, ova stvorenja mijenjaju svoje mokro stanište čak i kad samo hodaju kroz njega. Uz to, oni su i neka vrsta “inžinjera ekosustava” koji jedu travu na kopnu a izmet ispušataju u vodi, te na taj način prebacuju hranjive tvari iz jednog ekosustava u drugi. Dok njihov izmet djeluje kao gnojivo, prevelike količine mogu biti otrovne te zagušiti vodene ekosustave, dok promjena u kemiji vode može predstavljati dodatnu prijetnju onima koji žive u vodenom okolišu.

“Nitko nije očekivao da će se nilski konji tako uspješno integrirati u vodene ekosustave Kolumbije”, izjavio je kolumbijski biolog Aranguren-Riaño. “Rizik za domaće vrste kao što su lamantini, kornjače i ribe je visok a utjecaj na okoliš nepredvidljiv. Ovo je veliki problem jer su vodenkonji mogrirali rijeku Magdalenu te bi se od tamo mogli raširiti i u druga područja Kolumbije.”

Ove životinje jedu ogromne količine vegetacije, što znanstvenicima pruža uvid u ekosustave od prije 10 do 20.000 godina, kada su drugi divovi, poput mastodonata i mamuta, lutali savanamakoje su se nakon njihovog izumiranja pretvorile u šume.

Znanstvenici upozoravaju da Kolumbijci i turisti često pogrešno smatraju da su vodenkonji dobrodušni divovi, što oni nikako nisu, te bi to moglo dovesti do budućih sukoba između ljudi i ovih životinja. No s druge strane, broj nilskih konja u Africi pao je na ranjivu razinu, te neki smatraju kako je bilo koji porast broja, makar i na drugom kontinentu, dobra stvar.