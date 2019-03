SVE OČI USMJERENE NA ANTARTIK: Uskoro bi moglo doći odlamanja ledenjaka dvostruko većeg od New Yorka, slijed događaja bit će katastrofalan

Područje ledenjaka koje bi se moglo odlomiti je gotovo dvostruke veličine područja New Yorka

Dvije pukotine na ledenjaku Brunt na Antartiku pokazuju da bi uskoro moglo doći do odvajanja dijela ledenjaka, a nastali ledenjak bio bi veličine 560 kvadratnih kilometara, piše New York Times.

Znanstvenici kažu da bi se to moglo dogoditi ovih dana.

Dvostruko veći po površine New Yorka

Na fotografiji snimljenoj 30. prosinca 2016. godine vide se dvije pukotine na ledenjaku koji je do tada bio stabilan oko trideset godina. Fotografija koja je snimljena 27. veljače pokazuje da se pukotine šire i približavaju području ledenjaka nazvanom – ledeni nabor McDonald (McDonald Ice Rumples). To područje pruža potporu za led koji teče u smjeru zapada.

Ukoliko dođe do odvajanja dijela ledenjaka, znanstvenici kažu kako bi to moglo dovesti do daljnjeg povlačenja leda. Bez potpore ove leden plohe, protok leda će ići još i brže.

Područje ledenjaka koje bi se moglo odlomiti je gotovo dvostruke veličine područja New Yorka.

“Ovo odvajanje je značajno za ledenjak Brunt”, rekao je Eric Rignot, znanstvenik za klimu sa Sveučilišta u Kaliforniji, Irvine, koji je proveo opsežno istraživanje polarnog leda. “Brunt je taložio taj snijeg gotovo stoljeće i spreman ga je pustiti.

