SVE JE VIŠE DOKAZA: Znanstvenici pronašli poveznicu između teškog oblika Covida i jedne tjelesne karakteristike

Znanstvenici su otkrili da je približno 40% pacijenata hospitaliziranih s Covid-19 bilo pretilo

Sve veći broj dokaza sugerira da je pretilost jedno od najčešćih stanja povezanih s koronavirusnom bolešću 19 (Covid-19). Ispostavilo se da je približno 40% pacijenata hospitaliziranih s Covid-19 bilo pretilo, ustvrdili su znanstvenici. Istraživanje objavljeno u International Journal of Obesity obuhvatilo je 329 pacijenata zaprimljenih u Sveučilišnoj bolnici Amiens u Francuskoj koji su tamo na liječenje zaprimljeni do 21. travnja. U tom razdoblju u bolnicu je zaprimljeno ukupno 433 pacijenata, no nisu za sve imali podatke o indeksu tjelesne mase, prenosi N1.

Analizirajući pacijente prema težini razvoja bolesti i tjelesne mase, utvrdili su da je od teško oboljelih njih 6,1 posto bilo niže tjelesne mase od normalne s obzirom na visinu i dob, 28,9 posto pacijenata bilo je u rasponu normalne tjelesne težine, povišene tjelesne težine bilo ih je 27,4 posto, a pretili su činili 37,7 od svih teško oboljelih.

Istraživači tvrde da je “zanimljivo” to što su udjeli među teško oboljelima u odnosu na kategorije dobi, posebno visoki bili među mlađim pacijentima. Od svih oboljelih koji su završili na intenzivnoj skrbi, 35,1 posto njih bilo je povišene tjelesne mase, dok ih je 52,6 posto bilo pretilo.

Znanstvenici su u rezultatima istaknuli da u kraju koji gravitira dotičnoj bolnici, pretilih u stanovništvu ima oko 20 posto, odnosno upola manje nego što je bio udio pretilih osoba među teško oboljelima od covida u toj bolnici.

KORONAVIRUS OSOBITO POGAĐA JEDNU SKUPINU LJUDI: Pretili muškarci pune odjele intenzivne njege, liječnici ne znaju zašto

PANDEMIJA OTKRILA KAKO PRETILOST ZAPRAVO OŠTEĆUJE TIJELO: Napokon je jasno zašto ovi ljudi više umiru od Covida-19

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.