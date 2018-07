SUNCE MIJENJA OBLIK, A NITKO NE ZNA ZAŠTO: ‘Pa ovo je nevjerojatno, funkcionira poput nekog golemog instrumenta’

Otprilike svakih 11 godina Sunce se proširi i skupi za 1 do 2km.

Istina je kako je naša središnja zvijezda dosta prosječna, u odnosu na sve što znamo o drugim zvijezdama. No ipak se radi o izuzetno uzbudljivom nuklearnom reaktoru koji stvara pseudotornada i solarne baklje, te šalje mlazove plazme daleko u noć, piše IFLScience.

Sunce ‘diše’

Nova studija dodaje još jednu fascinantnu činjenicu. Sunce se naime širi i skuplja svakih 11 godina za 1 do 2 kilometra. Moglo bi se reći da diše, doduše jako sporo. Radi se o jako slabim ‘udisajima’ i ‘izdisajima’ jer ti dodatni kilometri mijenjaju opseg Sunca za najviše 0.00029%. Imajući to na umu, djeluje nemoguće da su ekipe s Tehnološkog instituta New Jersey i Sveučilišta Azurne obale uopće uspjeli zamijetiti te promjene.

Kako su uspjeli?

Znanstvenici su se koncentrirali na mlazove plazme koji se izbacuju te se ponovo vraćaju na površinu Sunca. Pokazalo se da frekvencije ovih plazma valova nisu toliko različite od zvučnih valova koje stvara glazbeni instrument. Recimo da imate saksofon, jer vam se sviđa jazz. Odsvirate notu, zvuk izađe van, i sve je ok. No ako se cijevi u saksofonu iznenada prošire prema van, visina tona će pasti. Ako se suzi, ton će biti viši.

U tom smislu Sunce je poput nekakvog velikog saksofona. Frekvencije valova mijenjaju se u ovisnosti koliko je sunce široko, a to se može dosta precizno izmjeriti. No nije lako. Trebala je 21 godina promatranja preko dva odvojena NASA-ina svemirska teleskopa kako bi se došlo do ovog otkrića.

Solarni ciklusi

Samo ‘disanje’ Sunca povezano je sa solarnim ciklusima. Svakih se 11 godina Sunce iz nemirnog solarnog maksimuma do mirnijeg solarnog minimuma. Na svom maksimumu sunčeve pjege, tamnje mrlje intenzivne magnetne aktivnosti, pojavljuju se češće te okupljaju iznad i ispod ekvatora. Veći broj sunčevih pjega povećava mogućnost pojavljivanja sunčevih oluja, čije posljedice mogu varirati od pojačane polarne svjetlosti na nebu do kvarova električne infrastrukture. Tijekom solarnog minimuma pak, sunčeve pjege postaju rjeđe.

Ova je aktivnost posljedica magnetne aktivnosti koja se odvija duboko ispod površine, na dubinama od više milijuna metara. Sunce se malo raširi tijekom solarnog minimuma, a skupi tijekom maksimuma. Iako su znanstvenici izjavili kako trenutačno “nema teorije” koja bi povezivala promjenu veličine Sunca i unutarnje megnetske procese Sunca, sugeriraju kako je to povezano s promjenom orjentacije magnetskih polja koja se događaju tiejkom ciklusa.

U slučaju da ste se pitali, ove malene promjene sunčevih dimenzija ne djeluju na klimu na Zemlju.