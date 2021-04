Tim znanstvenika poziva na veća istraživanja o tome kako sunčeva svjetlost deaktivira virus SARS-CoV-2 nakon što su došli do spoznaje da postoji očigledna razlika između najnovije teorije i eksperimentalnih rezultata

Inženjer strojarstva sa UC Santa Barbara, Paolo Luzzatto-Fegiz, i njegovi kolege primijetili su da se virus u eksperimentima deaktivira čak osam puta brže nego što je predviđao najnoviji teorijski model. “Teorija pretpostavlja da inaktivacija djeluje tako što UVB pogodi RNK virusa oštećujući je”, objasnio je Luzzatto-Fegiz, javlj Science Alert.

No, nepodudarnost sugerira da se događa nešto više od toga, a otkrivanje što je to moglo bi biti korisno za suzbijanje virusa. UV svjetlost ili ultraljubičasti dio spektra lako se apsorbiraju u određenim bazama nukleinske kiseline u DNA i RNA, što može dovesti do stvaranja veze na načine koje je teško popraviti.

Nisu sva UV svjetla ista. Duži UV valovi, nazvani UVA, nemaju dovoljno energije da izazovu probleme. UVB valovi srednjeg dometa u sunčevoj svjetlosti prvenstveno su odgovorni za ubijanje mikroba i riskiranje od oštećenja naših vlastitih stanica pri izlaganju Suncu.

UVC i stvaranje štetnog ozona

Pokazalo se da je kratkovalno UVC zračenje učinkovito protiv virusa poput SARS-CoV-2, čak iako su još uvijek sigurno obavijeni ljudskom tekućinom. No, ova vrsta UV zračenja obično ne dolazi u kontakt s površinom Zemlje zahvaljujući ozonskom sloju.

“UVC zračenje odlično je za bolnice”, rekla je Julie McMurry, suatorica studije i toksikologinja Državnog sveučilišta Oregon. “Ali u drugim okruženjima, u kuhinjama ili podzemnim željeznicama, UVC zračenje bi u komunikaciji s česticama stvorilo štetni ozon”, dodala je.

Dezinficijens za neprozirne materijale

U srpnju 2020. eksperimentalnim istraživanjem testirani su efekti UV svjetlosti na SARS-CoV-2 u simuliranoj slini. Zabilježili su da je virus deaktiviran kada je bio izložen simuliranoj sunčevoj svjetlosti između 10 i 20 minuta. “Prirodna sunčeva svjetlost može biti efikasna kao dezinficijens za kontaminirane neporozne materijale”, zaključili su u radu.

Luzzatto-Fegiz i njegov tim upoređivali su te rezultate s teorijom o tome kako je to postigla sunčeva svjetlost, koja je objavljena samo mjesec dana kasnije, i vidjeli su da se brojke ne poklapaju.

Ova studija otkrila je da je virus SARS-CoV-2 tri puta osjetljiviji na UV sunčeve svjetlosti od gripe tipa A, s 90 posto čestica koronavirusa koje su deaktivirane poslije samo pola sata izlaganja podnevnoj sunčevoj svjetlosti tijekom ljeta. Usporedbe radi, na zimskoj svjetlosti čestice mogu danima ostati netaknute. Posebni tim znanstvenika zaključio je da sunčeve zrake direktno fotokemijski oštećuju RNK molekule virusa.

Svjetlost kraće valne dužine

Ovakav efekt snažnije se postiže svjetlostima kraće valne dužine, kao što su UVC i UVB. Kako UVC ne dolazi u kontakt sa zemljinom površinom, svoje proračune izloženosti svjetlosti zasnovali su na srednjevalnom UVB dijelu UV spektra. “Eksperimentalno uočena inaktivacija u simuliranoj pljuvački je osam puta brža nego što je teorijom predviđeno”, napisali su Luzzatto-Fegiz i njegovi kolege.

“Dakle, znanstvenici još ne znaju što se točno događa”, rekao je Luzzatto-Fegiz. Istraživači sumnjaju kako je moguće da, umjesto da direktno utječe na RNK, dugovalni UVA možda djeluje s molekulama u simuliranoj pljuvački na način koji ubrzava inaktivaciju virusa. Nešto slično se vidi u pročišćavanju otpadnih voda gdje UVA reagira s drugim supstancama stvarajući molekule koje oštećuju viruse.

Nužno je daljnje eksperimentiranje

Ako se UVA može iskoristiti za suzbijanje SARS-CoV-2, jeftini i energetski efikasniji izvori svjetlosti specifični za valnu dužinu mogli bi biti korisni za povećanje sustava za filtriranje zraka s relativno malim rizikom za ljudsko zdravlje.

“Naša analiza ukazuje na potrebu za dodatnim eksperimentima kako bi se odvojeno testirali efekti određenih valnih dužina svjetlosti i sastava medija koji se koristi u eksperimentu”, zaključuje Luzzatto-Fegiz.

S obzirom na sposobnost ovog virusa da ostane u zraku duže vreme, najsigurnije sredstvo za njegovo izbjegavanje je držanje fizičke distance i nošenje zaštitnih maski u situacijama i prostorima gdje držanje distance nije moguće.

No, lijepo je znati da nam sunčana svjetlost možda pomaže tijekom toplijih mjeseci. Njihova analiza objavljena je u časopisu The Journal of Infectious Diseases.

