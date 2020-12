STRUČNJAK UPOZORAVA: ‘Imali smo sreće s ovom pandemijom, a ako sada ne naučimo puno toga nećemo još dugo’

‘Ovaj tjedan vlada veliki optimizam. Ljudi su sretni i laknulo im je. Opasnost je da bi se ljudi mogli opustiti. Moramo prebroditi zimu. Ova zima je kritična’

John Campbell, neovisni medicinski analitičar, profesor iz Carlisla na sjeveru Engleske, koji je posljednjih mjeseci svakodnevno na svom Youtube kanalu, ali i u medijima educirao i informirao o pandemiji koronavirusa, rekao je za HRT da ćemo kolektivni imunitet steći tek u ožujku ili travnju te da smo s ovom pandemijom imali sreće.

Velika Britanija prva je na zapadu počela cijepljenje protiv SARS-Cov-2. Campbell kaže da se cijepilo nekoliko tisuća ljudi i da sve za sada ide poprilično dobro. “Cjepivo je Pfizer-BioNTechovo. Znate da je to cjepivo mRNK. To je prvo cjepivo takve vrste u povijesti. Čini se da za sada ide jako dobro. Uglavnom su ga dobili ljudi u bolnicama, stariji ljudi i ljudi s komorbiditetima. Počinjemo cijepiti i bolničko osoblje da može normalno raditi”, dodao je.

Campbell upozorava da cijepljenje još neko vrijeme neće utjecati na ponašanje te da će biti potrebne temeljne mjere poput higijene, fizičke distance, nošenja maski i dobre ventilacije zgrada. “Još nećemo osjetiti kolektivni imunitet. To će se dogoditi tek u ožujku ili travnju. Čak ćemo se i tada morati pridržavati svih tih mjera dok ne postignemo dobru procijepljenost. Idealno bi trebalo cijepiti 70% ili 80% stanovništva. Ovaj tjedan vlada veliki optimizam. Ljudi su sretni i laknulo im je. Opasnost je da bi se ljudi mogli opustiti. Moramo prebroditi zimu. Ova zima je kritična”.

Alergijske reakcije nisu neobične

Na pitanje jesu li bile očekivane alergijske reakcije kod nekih cijepljenih osoba te jesu li to pojave koje se događaju inače kod cijepljenja i drugih medicinskih postupaka, Campbell odgovara potvrdno.

“Ne začuđuje me činjenica da je dvoje ljudi od nekoliko tisuća ljudi prvoga dana imalo alergijsku reakciju. Dvoje ljudi koje je imalo reakcije, takozvane anafilaktoidne reakcije, to je dvoje ljudi znalo da su alergični. Znali su da su visokorizični. Ali svejedno su se htjeli cijepiti jer su znali da su i zbog radnog mjesta u rizičnoj skupini. Radi se o medicinskim sestrama, one su u rizičnoj skupini. Dakle, dvoje ljudi s predispozicijama na alergije na nekoliko tisuća doza, to me nimalo ne začuđuje. Oni bi imali reakciju i na cjepivo protiv gripe. A zato i prva cijepljenja provodimo u bolnicama, da pažljivo pratimo pacijente”, objasnio je.

Kako funkcionira cjepivo?

Objasnio je da je tehnika Pfizer-BioNTechova cjepiva potpuno nova te kako funkcionira. “Znači, imamo mRNK, glasničku ribonukleinsku kiselinu. Dolazi u masnoj globuli mikroskopske veličine. To se ubrizga u ruku. Dio odlazi u mišiće ruke, izravno u stanice mišića. Ostalo dolazi u limfne čvorove ispod ruke, tj. u posebne stanice za imunitet. Kada uđe u stanice mišića u ruci ili u posebne stanice koje predočuju antigene, RNK je recept za bjelančevine. RNK će početi djelovati i proizvest će bjelančevinu koja je istoga oblika kao i bjelančevine u šiljcima SARS-CoV-2.

Dakle, to se događa na površini stanica, stanica mišića u ruci ili stanica u limfnim čvorovima. Onda nastupaju T-stanice, T-limfociti. Prepoznat će to i pokrenuti imunosni odgovor. Proizvodit će T-stanice, koje mogu ubiti stanice koje sadržavaju virus. A slat će poruke i stanicama koje se zovu B-stanice, koje će proizvoditi antitijela. Tako to funkcionira. Tehnologija je nova. Ne ubrizgavamo sam antigen, nego recept za antigen. Znači, ne dam vam gotov obrok, nego kuharicu i kažem: Kuhaj si sam, evo ti recept”, rekao je.

‘Imali smo sreće’

Upitan što bi čovječanstvo trebalo izvući kao pouku iz ove pandemije, Campbell kaže: “Toliko toga! Morate zapamtiti jedno. Imali smo sreće s ovom pandemijom. Ovaj je virus mogao biti zarazan kao ospice. Mogao se tako brzo širiti. Također je mogao biti ubojit kao ebola. Ili MERS, koji ubija 50% zaraženih. Čovječanstvo je dobro prošlo i iz toga moramo nešto naučiti. Moramo biti spremni za novu pandemiju. Postoje milijarde virusa. A ako ljudi nastave kontaktirati sa životinjama, pandemija će doći.

Mislim da je to prva lekcija. Ljudi moraju promijeniti način na koji komuniciraju sa životinjama, da ne bude zoonotskih bolesti. Tehnologija za novi virus mora biti spremna pa da cjepivo napravimo još brže. No vidimo i što može biti ako ljudi surađuju, ako su motivirani, ako u problem ulože resurse. Možemo riješiti te probleme. U tome ima velike nade. Ako to naučimo, čovječanstvo će se održati milijunima godina, inače nećemo još dugo”, rekao je Campbell za HRT.

