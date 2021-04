ŠTO NAKON POVIJESNOG LETA NA MARSU? Trenutak prije nego je helikopter dotakao površinu nazvan je ‘Trenutak braće Wright’

U planu je pet letova na Marsu

NASA-in eksperimentalni mini helikopter obavio je povijesni let na Marsu. Kratki let je važan za istraživanje Marsa, a cijela operacija koštala je čak 85 milijuna dolara. Nakon što je proglašen uspjeh misije, u operativnom centru prolomio se gromoglasan pljesak. Prošli tjedan let je bio odgođen zbog softverske pogreške, piše RTL.

Besprijekoran let

”Podaci visinomjera potvrđuju da je Ingenuity izveo svoj prvi let, prvi let motornog zrakoplova na drugom planetu”, rekao je Havard Grip, glavni pilot helikoptera na zemlji.

U NASA-i kažu kako je let bio besprijekoran. Kažu kako je bilo blago uzlijetanje, uz malo naguravanja vjetra kada se penjao na veće visine, ali je bio vrlo postojan i s najsitnijim odskokom pri slijetanju.

Dok je prolazio kroz tanku atmosferu Marsa Ingenuity je snimio 30 slika po sekundi kako bi mu pomogle da nadgleda vlastiti put.

Slika nazvana prema braći Wright

Helikopter Ingenuity je snimio fotografiju koja prikazuje trenutak prije nego što su se slijetajuće noge ponovno dotaknule površinu što se naziva “trenutkom braće Wright”. Nazvan je prema braći Wright koja su izvela prvi let motornog zrakoplova na Zemlji, piše Daily Mail.

Prvi let na Marsu sličan je letu braće Wright na Zemlji – obojica nisu putovala posebno visoko ili su trajala jako dugo.

“Sada, 117 godina nakon što su braća Wright uspjela izvršiti prvi let na našem planetu, NASA-in helikopter Ingenuity uspio je izvesti ovaj nevjerojatan podvig na drugom svijetu”, rekao je NASA-in suradnik za znanost Thomas Zurbuchen.

Zbog specifične atmosfere lopatice rotora helikoptera vrtjele su se čak pet puta brže nego na Zemlji. U planu je pet letova na Marsu, a sljedeći je planiran za maksimalno četiri dana nakon što je ovaj let ušao u povijest.

