ŠTO ĆE RADITI LJUDI? Roboti bi mogli oduzeti posao polovini čovječanstva!

Strojevi bi u idućih 30 godina mogli polovinu svjetskog stanovništva ostaviti bez posla, tvrdi kompjutorski znanstvenik koji je u subotu upozorio da se ne smije podcjenjivati opasnost koju po svjetsku ekonomiju predstavlja umjetna inteligencija.

Kompjutorski stručnjak Moshe Vardi rekao je Američkom udruženju za promicanje znanosti (American Association for the Advancement of Science -AAAS) da se “približavamo trenutku kada će strojevi moći obavljati gotovo svaki zadatak bolje od ljudi.

“Vjerujem da se društvo mora suočiti s pitanjem i prije nego ono postane stvarnost: ako su strojevi sposobni raditi gotovo svaki posao koji mogu raditi ljudi, što će raditi ljudi?”, kazao je Vardi u predavanju koje je održao, a prenosi britanski Guardian.

Vardi nije prvi koji je izrazio zabrinutost zbog utjecaja koji će umjetna inteligencija imati na ljude. Fizičar Stephen Hawking i tehnološki vizionari i milijarderi Bill Gates i Elon Musk odaslali su slično upozorenje prošle godine.



PRIJETNJA IZ BUDUĆNOSTI: Kolika je vjerojatnost da će vaše radno mjesto preuzeti robot

A U JAPANU SU NORMALNA STVAR: Biste li da vas u bolnici njeguje robot?

Kraj ljudske rase?

Hawking je upozorio da bi UI “mogla značiti kraj ljudske rase” (s time da je stavio naglasak na to da je najveći problem redistribucija dobara dobivenih robotskim radom), a Musk je kazao da umjetna inteligencija predstavlja “najveću prijetnju našem postojanju”.

Strah od umjetne inteligencije stigao je čak i u Ujedinjene narode, čiji su diplomati prošle godine primili aktiviste Kampanje za Zaustavljanje Robota Ubojica, vjerovali ili ne.

Vardi, koji je inače profesor na sveučilištu Rice u Houstonu, kazao je da je prijetnja koju tehnologija predstavlja suptilnija nego što to misle aktivisti koji se boje robota ubojica. On vjeruje da bi umjetna inteligencija mogla nezaposlenost na svjetskoj razini dotjerati na čak 50 posto i pritom potpuno uništiti srednju klasu i produbiti i tako veliku društvenu nejednakost između bogatih i siromašnih.

ZALET ZA BUDUĆNOST: 5 razloga zašto bi se robotika trebala podučavati u školama

Za razliku od industrijske revolucije, “UI revolucija”, kako ju je Vardi nazvao, neće značiti samo fizički jače mašine koje će raditi bolje od ljudskih radnika, već natjecanje između ljudske dosjetljivosti i robotske inteligencije i snage. Iznio je primjer Kine gdje je to pitanje već utjecalo na gubitak tisuća radnih mjesta, jer su proizvođači elektronike, poput Foxconna i Samsunga razvili precizne robote koji zamjenjuju ljude.

Kazao je da mu nije privlačna utopijska ideja dokoličarskog ljudskog života, jer ljudi trebaju rad.

PRAVA OPASNOST LJUDSKA POHLEPA: Buduću prijetnju ne predstavljaju roboti, već kapitalizam, kaže Hawking