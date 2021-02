STIGLA SPEKTAKULARNA PANORAMSKA FOTOGRAFIJA S MARSA: Pogledajte što nam je to sada poslao Perseverance

Fotografija koja je sastavljena od nekoliko snimaka koje je načinilo vozilo, pokazuje rub kratera Jezera u kojemu je, misle znanstvenici, bilo duboko jezero u koje se ulijevala rijeka prije 3,5 milijarda godina.

Rover je načinio 142 snimke u 360 stupnjeva pomoću uređaja visoke razlučivosti montiranih na njegovu jarbolu.

I’m taking it all in. This is the first 360º view of my home using Mastcam-Z. This dual, high-definition camera system sits atop my mast and has zoom capability. Inspect tiny details of Jezero Crater with the special interactive viewer at https://t.co/roDhWK56gj #CountdownToMars pic.twitter.com/TAy28PpG73

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 24, 2021