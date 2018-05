SPREMNI NA SVE ZA PRODUŽETAK VRSTE: Australski tobolčari pare se doslovno do smrti, u nasilnim sesijama koje traju satima

Za vrijeme kratkog perioda parenja mužjaci se frenetično pare sa što je više ženki moguće

Maleni australski tobolčar nazvan antechinus postao je poznat nakon otkrića dvije nove vrste prije dvije godine, kada su znanstvenici otkrili da se mužjaci tijekom sezone parenja doslovno ubijaju s previše seksa, piše Daily Mail.

Sumanutim parenjem do statusa ugrožene vrste

Za vrijeme kratkog perioda parenja mužjaci se frenetično pare sa što je više ženki moguće, u nasilnim sesijama koje mogu trajati i do 14 sati, a posljedica toga je da im se tijela doslovno iscrpe do smrti. Znanstvenici su upozorili da su crnorepi antechinus i srebrnoglavi antechinus postali ugrožene vrste, te su i službeno postavljeni na australski Popis ugroženih životinja. Ukupno je poznato 15 vrsta antechinusa u Australiji ali, bez pomoći, ove bi dvije mogle nestati.

“Dosta je rijedak slučaj otkriti nove vrste sisavaca u razvijenim zemljama poput Australije”, rekao je dr. Andrew Baker sa Tehnološkog sveučilišta u Queenslandu. “Ove su dvije nove vrste otkrivene na maglovitim planinskim vrhovima. Vjerojatno su se tamo povukli nakon zatopljenja klime, i sada se više nemaju gdje dalje povući. Australija ima najgoru stopu izumiranja sisavaca na svijetu. Moramo djelovati, pa mi je drago što je australska vlada odobrila ovaj popis i osigurala zaštitu antechinusa, kao i brojnih drugih vrsta, saveznim zakonom.”



Prisiljeni na što brže parenje

Malene se životinje suočavaju s raznim rizicima u divljini, uključujući promjenu klime, gubitak staništa i grabežljivce. A zahvaljujući svojem samoubilačkom načinu parenja, i sami sebi predstavljaju rizik.

Nakon što dosegnu spolnu zrelost, mužjaci prestanu proizvoditi spermu, tako da moraju učiniti sve što mogu da se što prije i što više množe. U tim seks maratonima mužjaci ulože svu svoju energiju u parenje, što rezultira propadanjem ostatka tijela. Testosteron i hormoni stresa skoče visoko, dok mu krzno otpada, javio je National Geographic nakon otkrića 2013. godine. Uz to, dolazi do unutarnjeg krvarenja i propasti imunosustava. Sve to vrijeme, nastavlja se pokušavati pariti, dok na kraju ne umre.