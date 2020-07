SNAŽNA KIŠA METEORITA POGODILA ZEMLJU PRIJE 800 MILIJUNA GODINA: Bila je do 60 puta jača od udara asteroida koji je ‘izbrisao’ dinosaure

Znanstvenici drže da je kiša meteorita koja je pogodila Mjesec i Zemlju imala snagu 30 do 60 puta veću od udara asteroida koji je prije oko 65 milijuna godina doveo do masovnog nestanka tri četvrtine života na Zemlji, uključivo i dinosaura

Snažna kiša meteorita pogodila je Mjesec, a najvjerojatnije i Zemlju, prije 800 milijuna godina, snagom puno većom od one kojom je udar prije oko 65 milijuna godina zbrisao s lica zemlje dinosaure, pokazala je studija objavljena u utorak

Zahvaljujući podacima japanske sonde Kaguya koja je lansirana u orbitu oko Mjeseca 2007., znanstvenici sa Sveučilišta Osaka otkrili su da se gigantski asteroid od najmanje 100 kilometara promjera raspao i uronio u sustav Zemlja-Mjesec, imajući golemi utjecaj na život na našoj planeti.

Ta kiša meteorita dogodila se prije 800 milijuna godina i vjerojatno je duboko izmijenila okoliš i biologiju na Zemlji, sugerira studija koja je objavljena u časopisu Nature Communications.

Lunarni krateri

Problem je što se na Zemlji krateri stariji od 600 milijuna godina ne mogu točno datirati jer su na njih utjecali erozija tla, vulkani i geološki procesi. Stoga su znanstvenici došli na ideju da se prouče krateri na Mjesecu, gdje praktično nije bilo erozije.

Tako su uspjeli datirati 59 velikih lunarnih kratera, a među njima barem njih 8 nastalo je istovremeno. Studija sugerira da je ta epizoda sigurno pogodila i Zemlju.

Znanstvenici su posebnim izračunom došli do toga da je kiša meteorita koja je pogodila Mjesec i Zemlju imala snagu 30 do 60 puta veću od udara asteroida koji je prije oko 65 milijuna godina pogodio područje današnjeg Yukatana u Meksiku i, kako se smatra, doveo do masovnog nestanka tri četvrtine života na Zemlji, uključivo i dinosaura.

Do tog je meteoritskog bombardiranja došlo nešto prije kriogenija, razdoblja kada je zemlja bila prekrivena ledenim pokrovom, prije 720 do 635 milijuna godina.

“Naša otkrića sugeriraju da je taj udar izvanzemaljskih elemenata mogao utjecati na biokemijske morske cikluse, dovesti do ozbiljnih promjena klime na Zemlji i pojave životinja”, pišu autori studije.