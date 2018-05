RAZBIJEN JEDAN OD NAJVEĆIH MITOVA: Arheolozi istraživali teoriju o ‘tajnoj prostoriji’ u Tutankamonovoj grobnici pa otkrili pravu istinu

Egipatske su vlasti dovršile istraživanje moguće tajne prostorije u Tutankamonovoj grobnici, te došle do zaključka da ista ne postoji.

Još nedavno službeni su predstavnici govorili kako su “90%” sigurni kako se iza jednog zida poznate 3.000 godina stare grobnice dječaka-faraona nalazi skrivena prostorija. Jedna od teorija sugerirala je da bi to mogla biti grobnica kraljice Nefertiti, koju neki smatraju Tutankamonovom majkom. No najnovije je istraživanje pokazalo kako nema nikakve prostorije, piše BBC.

Malena grobnica skriva veliku tajnu

Potraga za skrivenom grobnicom počela je kada je engleski arheolog Nicholas Reeves, dok je proučavao detaljne skenove Tutankamonove grobnice, otkrio nešto što je podsjećalo na slabe tragove vrata ispod žbuke.

U svome radu iz 2015. ‘Sahrana Nefertiti‘ tvrdio je kako je relativno malena Tutankamonova grobnica originalno bila namjenjena Nefertiti, te da je moguće da njeni ostaci leže negdje dublje unutra. Tijelo ove egipatske kraljice nikada nije pronađeno, te postoje brojna nagađanja o točnoj lokaciji. Radi se o jednoj od najpoznatijih žena drevnog Egipta, a neki misle i da je vladala svojom zemljom kao faraon između smrti svog muža i krunidbe Tutankamona.



‘Pomalo razočaravajući’ rezultati

Nakon Reevesovog senzacionalnog rada, uslijedila je serija radarskih skenova koja je naizgled potvrđivala njegove tvrdnje, što je navelo egipatske vlasti da izjave kako je “90% sigurno” da postoji dodatna prostorija. I druga serija skeniranja isto je podržavala ovu teoriju koja bi, da je točna, predstavljala najznačajnije otkriće egipatskih starina u desetljećima.

MISTERIJ TUTANKAMONOVE GROBNICE: Znanstvenici skenirali tajne odaje čak 11 sati, ali ne žele reći što su našli

No talijanski su stručnjaci sa Sveučilišta u Turinu koristili novi penetrirajući radar kako bi došli do zaključka, te tvrde da su vrlo sigurni u svoje rezultate. “Možda je pomalo razočaravajuće što iza zidova Tutankamonove grobnice nema ničega, no s druge strane mislim da je ovo ipak dobra znanost”, rekao je dr. Francesco Porcelli, voditelj znanstveničkog tima. Rekao je kako su analizirali tri različita seta radarskih podataka i te detaljno provjerili rezultate, kako bi eliminirali “kompleksnosti u podacima” koje su djelovale na rezultate prijašnjih skeniranja.

Egipatski mnistar starina Halid al-Anani izjavio je kako vlasti prihvaćaju ove rezultate.