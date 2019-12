TRANSPLANTACIJA GLAVE: Liječnici već imaju dobrovoljca, Rusa Valerja Spiridonova

Prva transplantacija glave u svijetu mogla bi se dogoditi već 2017. godine i to u Kini. Najavili su to liječnici Ren Xiaoping i Sergio Canavero, koji tvrde kako je takav kirurški postupak danas moguć.

Rus Valerij Spiridonov pristao je biti prvi čovjek kojemu će glava biti transplantirana na donirano tijelo. Ovaj 30-godišnjak obolio je od Werdnig-Hoffmannove bolesti, zbog čega mu atrofiraju mišići pa je u potpunosti nepokretan.

Kinesko-talijanski liječnički tim projekt transplantacije glave najavio je još 2013. godine. Liječnici vjeruju kako bi već iduće, Valerij mogao biti operiran, a osigurano je i tijelo koje će mu biti donirano. Dr. Ren Xiaoping odbio je odati tko je donor tijela, a u medijima se spekulira kako je riječ o osuđenicima na smrt.

Što se, pak, samog postupka tiče, talijanski liječnik Sergio Canavero uvjerava kako je sa današnjom tehnologijom takva transplantacija moguća, već za dvije godine. Canavero je pojasnio kako danas postoji tehnologija koja će kirurzima omogućiti da zamrznu tijelo Valerija Spiridonova, a uz pomoć novih medicinskih alata moguće je napraviti dovoljno precizan rez leđne moždine. Za vrijeme trajanja operacije, uz pomoć aparature za umjetno održavanje života, Spiridonov bi trebao biti na bajpasu.

Prva transplantacija glave trebala bi se dogoditi u Medicinskom centru Harbin, u sjeveroistočnoj kineskoj pokrajini Heilongjiang. Upravo u tom centru doktor Ren godinama je provodio eksperimente, a 2013. uspješno transplantirao glave miševima.

Iako je Ren identične pokuse izveo i na majmunima te postigao iste rezultate kao i na miševima, medicinska je javnost skeptična. Doktor Thomas Cochrane, ravnatelj Centra za bioetiku na Harvardu u razgovoru za abc nemogućim je nazvao pokušaj Canavara i Rena da u samo dvije godine prikupe dovoljno dokaza kojim bi opravdali etičnost takvog postupka na ljudskom biću.

“Nitko u to ne vjeruje, dok se ne pokažu konkretni rezultati studija transplantacija glave učinjenim na životinjama i to od a do ž!”, rezolutan je američki liječnik.

“Nismo ni blizu mogućnosti spajanja mozga sa leđnom moždinom. Jedini način na koji je moguće transplatirati glavu, a da sve funkcionira, jest da mozak spojimo na računalo koje će kontrolirati tijelo. Međutim i od toga smo još jako daleko”, skeptičan je Cochrane.

Pa ipak, Valerij Spiridonov pristao je na sve rizike, svjestan da, čak i ako operacija bude uspješna, pa njegovo novo tijelo prihvati transplantat, u ovom slučaju glavu, pitanje je koliko će to poboljšati kvalitetu njegovog života.