PRIZNAJTE, O OVOME DO SADA NISTE NI RAZMIŠLJALI: Još jedan grozan faktor zbog kojeg svi, čini se, gubimo kosu

U novom znanstvenom istraživanju tvrdi se da bi zagađenje zraka moglo utjecati na gubitak kose

Zagađenje zraka moglo bi biti uzrok gubitka kose, navodi se u najnovijem istraživanju koje je testiralo utjecaj čestica prašine i goriva na ljudske stanice vlasišta. Istraživači su pritom otkrili da izloženost uobičajenim zagađivačima smanjuje razinu četiri proteina koja su odgovorna za rast i zadržavanje kose, piše Independent.

Istraživanje je također pokazao kako se učinak povećao kada se povećala količina čestica u zraku, što sugerira da su oni koji žive u gradovima ili u blizini industrijskih radova izloženi većem riziku od ćelavljenja.

Na što sve utječe zagađenje zraka?

Već je pokazano da zagađenje zraka povećava rizik od raka i bolesti srca i pluća, a procjenjuje se da svake godine uzrokuje 4,2 milijuna prijevremenih smrti. Pronađena je također i veza između zagađenja zraka i depresije te niske plodnosti.

Potrebna su daljnja istraživanja

Najnovija studija koju je financirala južnokorejska kozmetička kompanija navodno je prva koja je otkrila vezu između onečišćujućih tvari u zraku i gubitka kose. Međutim, vodeći istraživač Hyuk Chul Kwok, koji je otkrio rezultate istraživanja na 28. kongresu Europske akademije za dermatologiju i venereologiju u Madridu, rekao je da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se potvrdio učinak izvan laboratorija.

“Naše je istraživanje je bilo usmjereno na znanost koja se krije iza onoga što se događa kada se stanice koje se nalaze na dnu folikula kose izlažu uobičajenim zagađivačima zraka”, rekao je.

„Istraživanje je provedeno u laboratoriji i potrebno je poduzeti daljnja istraživanja kako bismo saznali koliko brzo to utječe na ljude koji su svakodnevno izloženi zagađivačima u svakodnevnom životu. Moguće je pretpostaviti da bi pri određenim razinama izloženosti to moglo dovesti do ćelavosti”, smatra Hyuk te dodaje kako je potrebno provesti dodatna istraživanja temeljena na uzorku populacije.

Koja je bila metoda istraživanja?

Studija je uključivala izlaganje stanica ljudskih folikula različitim koncentracijama sitnih čestica prašine promjera 10 mikrometra ili manjih te sitnih čestica dizela. Zatim su istraživači upotrijebili znanstvenu tehniku poznatu kao “western bloting” kako bi otkrili razinu proteina u stanicama.

Otkrili su smanjenu razinu beta-katenina, proteina koji sudjeluje u rastu kose te procesu stvaranja i regulacije folikula. Druga tri proteina odgovorna za rast i očuvanje kose, ciklin D1, ciklin E i CDK2, također su bila pogođena, tako da su primijećena veća smanjenja kada su stanice bile izložene višim razinama onečišćujućih tvari.

“Kada su stanice na ljudskom vlasištu bile izložene uobičajenim zagađivačima zraka stvorenim izgaranjem fosilnih goriva, proteini u stanicama koji su odgovorni za rast i zadržavanje kose značajno su smanjeni”, rekao je Hyuk Chul Kwon. “Što je više zagađivača kojima su stanice bile izložene, to se utjecaj činio veći.”

