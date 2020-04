PREKRETNICA U BORBI S PANDEMIJOM KORONAVIRUSA; Počelo je testiranje dva potencijalna cjepiva: ‘Ovo je bez presedana’

Čitav znanstveni svijet mobilizirao se u potrazi za cjepivom, a ovakva razina suradnje je do sada neviđena, ističu znanstvenici

Znanstvenici u Australiji započeli su testiranje dva potencijalna cjepiva protiv koronavirusa u laboratorijskim ispitivanjima koje je znanstvena zajednica ocijenila kao prekretnicu u borbi s virusom. Cjepiva koje su izradili Sveučilište Oxford i američka kompanija Inovio Pharmaceutical Svjetska zdravstvena organizacija odobrila je za testiranje na životinjama, prenosi BBC.

Australska nacionalna znanstvena agencija procijenit će djeluju li cjepiva te jesu li sigurna za ljude.

Prvo ispitivanje na ljudima održano je joj prošlog mjeseca u SAD-u, no preskočena je ključna faza testirana na životinjama.

Trenutno se nevjerojatnom brzinom razvija i nekoliko drugih cjepiva širom svijeta no Australijska organizacija za znansveno i industrijsko istraživanja (CSIRO) ističe kako su ovo prvi sveobuhvatni predklinički testovi u kojima se koriste životinje.

Skratili postupak na samo nekoliko mjeseci

Znanstvenici kažu kako je brzina u razvoju cjepiva te razina globalne suradnje bez presedana. “Obično je potrebno oko jedne do dvije godine da se dođe do ove točke i to smo zapravo skratili na razdoblje od nekoliko mjeseci”, pojasnio je dr. Rob Grenfell iz CSIRO-a novinarima u četvrtak.

Posljednjih je dana tim australske Agencije dao je uzorke cjepiva feretkama (bliskim srodnicma tvora) za koje je dokazano da reagiraju na Sars-CoV-2 (službeni naziv za ovaj tip koronavirusa) kao i ljudi.

U svijetu postoji najmanje 20 cjepiva u razvoju, a Agencija testira dva cjepiva koja je odabrala globalna organizacija koji nadgleda većinu ovog istraživanja, Koalicija za inovacije epidemiološke spremnosti.

Stvara imunost umrtvljenim virusom

Sveučilište u Oxfordu je razvilo tzv. vektorsko cjepivo koje koristi “neispravan” virus da bi uveo proteine ​​koronavirusa kako bi izazvao odgovor imunološkog sustava i tako stvorio imunitet kao da je osoba preboljela Covid-19-.

“Ali oni (umrtvljeni virusi u cjepivu) se ne mogu razmožavati … tako da ne postoji mogućnost da se razbole putem ovog cjepiva”, rekao je prof. Trevor Drew, direktor Australskog laboratorija za zaštitu životinja u Viktoriji, gdje se provode ispitivanja.

Kodira proteine virusa u imunitet

Drugo cjepivo – ono američke tvrtke Inovio – opisao je kao “prilično različito, ali bez obzira na to, prilično uzbudljivo”. Osmišljeno je tako da kodira određene proteine ​​koronavirusa u imunološki sustav, potičući stanice tijela da stvaraju te proteine ​​prije nego što imunološki sustav reagira na njih.

“Ovome je vrlo je važno pristupiti iz različitih uglova. To nam daje najbolje šanse za uspjeh”, rekao je.

Rezultati već u lipnju, ali…

Prve rezultate ispitivanja na životinjama znanstvenici očekuju već u lipnju. Ako budu uspješni, cjepiva bi se zatim mogla ući u drugu fazu testiranja, u klinička ispitivanja.

U toj fazi bi se utrka za cjepivom koje bi moglo suzbiti pandemiju i njegovu konačnu distribiciju mogla ubrzati, ali stručnjaci upozoravaju da će i dalje trebati najmanje 18 mjeseci kako bi se ispunili elementarni standardi kojima se provjerava sigurnost i učinkovitost cjepiva.

Primjerice, cjepivo sa Sveučilišta Oxford ispituje i drugi laboratorij na zasebnoj životinji.

‘Prilično sam optimističan’

“U razvoj svakog potencijalnog cjepiva protiv koronavirusa zapravo je uključeno niz tvrtki, organizacija i institucija jer nijedna od njih nemože razviti cjepivo sama “, rekao je dr. Grenfell.

Ali kaže kako je prilično optimističan, prije svega zbog razine globalne suradnje.

“Ovo je nevjerojatna suradnja između akademskog, javnog, ali i privatnog sektora na putu do uspjeha“, zaključio je.

