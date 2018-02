PREKO 6000 KM NA SAT: Predstavljen revolucionarni kineski hipersonični bombarder s dva seta krila: ‘Za dva sata može doći od Pekinga do New Yorka!’

Hipersonična letjelica koju si projektirali kineski znanstvenici mogla bi biti superbzi putnički zrakoplov, ali i hipersonički teški bombarder.

Kineski znanstvenici otkrili su planove ‘hipersoničnog teškog bombardera’ koji bi mogao preletjeti udaljenost između Pekinga i New Yorka za samo dva sata, piše Daily Mail.

Letjelica budućnosti

Zrakoplov bi letio hipersoničnom brzinom, što znači preko 6000 km/h, ili pet puta brže od brzine zvuka. Kineska bi vojska mogla staviti u letjelicu, koja ima dva seta krila, bilo što, “od cvijeća do bombi”, tvrdi jedan stručnjak.

China’s ‘hypersonic HEAVY BOMBER’ could reach New York City in TWO HOURS https://t.co/bAuZ17ys93 #China pic.twitter.com/I2KxdnLDHe — Daily Express (@Daily_Express) February 22, 2018

Zrakoplov su projektirali znanstvenici Kineske akademije znanosti u Pekingu. “Hipersoničnim bi mu brzinama trebalo samo par sati da preleti udaljenost od od Pekinga do New Yorka” izjavili su znanstvenici, pod vodstvom dr. Cui Kaia. “To bi moglo osigurati praktičniji i učinkovitiji prijevoz u odnosu na sadašn je podzvučne zrakoplove za putovanja na velike udaljenosti u budućnosti.” Let normalnog putničkog aviona između ova dva grada udaljena 11.000 kilometara sada traje 14 sati.

Računalni modeli letjelice pokazuju da bi mogla doseći brzine od 5 do 7 Macha, ili pet do sedam puta brzine zvuka. Letjelica ima dva seta krila koja koriste jedno drugo kako bi smanjili turbulencije i otpor. Dizajn krila znači da stvaraju oblik velikog slova ‘I’, kojeg su znanstvenici nazvali ‘hipersonična aerodinamična konfiguracija u obliku slova I’ (HIAC).

Kineski projektant vojnih zrakoplova, koji je želio ostati anoniman, izjavio je nakon objave istraživanja da bi ovi planovi mogli u potpunosti “promijeniti igru”. dodao je kako bi se hipersonična letjelica mogla koristiti za prijevoz bilo čega, od cvijeća do bombi, dok bi putnici mogli biti turisti ili vojnici.

“Govorimo o nečemu što bi mogao biti hipersonični teški bombarder”, rekao je. “Ovo je ludi dizajn, no nekako su ga uspjeli navesti da radi. To bi moglo dovesti do velikog koraka naprijed u hipersoničnoj tehnologji.”

‘TO JE VIŠE OD PUKE SLUČAJNOSTI’: Rusija pomaže Kini u stvaranju moćnog hipersoničnog oružja?

Hipersonični zrakoplovi su oni koji mogu doseći brzine pet puta veće od brzine zvuka ili više. Te bi se letjelice mogle koristiti za dostavu projektila, uključujući i onih s nuklearnom bojevom glavom, na ciljeve širom svijeta za dijelić vremena potrebnog današnjim letjelicama.

Hipersonične letjelice kretaju se toliko brzo i nepredvidljivo da mogu predstavljati gotovo trenutačnu prjetnju narodima širom zemljine kugle.