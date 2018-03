PRED NAŠIM OČIMA ZAUVIJEK IZUMIRE JEDNA VRSTA: Vijest o Sudanovoj skoroj smrti dirnula je mnoge

Uskoro umire posljednji mužjak sjevernog bijelog nosoroga. No možda ipak ima nade za produljenje vrste

Sudan je posljednji mužjak sjevernog bijelog nosoroga. Jako star i više se ne osjeća dobro. “Žalosno je to”, kaže njegov njegovatelj James Moinda. “Sudan kao posljednji svoje vrste simbolizira jedan veliki problem: izumiranje nosoroga. Sve nas ovdje to jako pogađa.”

Veliku je pozornost javnosti izazvala vijest iz rezervata Ol Pejeta u Keniji da Sudan možda više neće dugo živjeti. reporteri koji su stigli smiju fotografirati samo preostale ženke, Fatu i Nujin. Pitome su te im se čovjek može približiti na nekoliko metara.

Prestar za razmnožavanje

Unatoč tome što još uvijek postoje jedan mužjak i dvije ženke sjevernog bijelog nosoroga, prestari su da bi mogli dobiti potomstvo.



“Sudan je star 45 godina, to je otprilike kao čovjek od 90 godina. On jednostavno više nije mogao. A i djevojke, kako ih mi zovemo, su bolesne. One se, doduše, mogu pariti, ali ne mogu začeti. S ovo troje nosoroga prirodno razmnožavanje nije bilo moguće”, kaže Elodie Sampere iz rezervata Ol Pejeta.

Izumiranje ove vrste posljedica su masovnog izlova, kao i sporog razmnožavanja.

Umjetna oplodnja ili matične stanice

No možda ipak postoji rješenje. Tako znanstvenici s Instituta Leibnitz za zoološka istraživanja rade na metodi umjetne oplodnje. Jedan od načina bilo korištenje sačuvanih spermija drugih mužjaka za oplodnju dvije preostale ženke, a nastali bi se embrio zatim implantirao u maternicu ženke neke druge vrste nosoroga.

Ali to, priznaje Steven Seet s Instituta Leibnitz, do sada nije uspješno izvršeno. A alternativa na kojoj on i njegovi kolege upravo rade djeluje poput znanstvene fantastike: korištenje matičnih stanica. Radi se o jako kompliciranom i skupom postupku, ali se isplati, smatra Seet, koji objašnjava da se u slučaju uspjeha ta metoda može kasnije koristiti i za spašavanje tisuća drugih ugroženih vrsta.

To će možda osigurati opstanak sjevernog bijelog nosoroga i nakon Sudanove smrti. Moinda i njegovi kolege koriste zadnje dane koje još imaju sa Sudanom. “Sve radimo za njega kako bismo bili sigurni da mu je dobro. Mi ga nećemo moći spasiti, ali ćemo mu dati sve što možemo”, kaže njegovatelj Moinda.