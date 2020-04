PREBOLJELI COVID-19 I SADA SU OPET POZITIVNI: Nova infekcija ili je virus u tijelu ponovno oživio? I jedno i drugo je zabrinjavajuće…

U Južnoj Koreju javlja se malih broj ljudi koji su preboljeli Covid-19 ali se pokazalo da su ponovno pozitivni na koronavirus

Južnokorejski zdravstveni stručnjaci proučavaju moguća objašnjenja malog, ali rastućeg broja osoba koje su se oporavile od bolesti Covid-19, a ponovno su na testiranju na koronavirus pozitivne i sve su skloniji da se radi o recidivu.

Kao moguće razloge pozitivnih testova na koronavirus nakon preboljele bolesti stručnjaci navode ponovnu zarazu, recidiv ili neprecizne testove. Južna Koreja izvijestila je do sada o 141 takvom slučaju, prema korejskom centru za kontrolu i prevenciju bolesti (KCDC).

Ponovna infekcija ili recidiv?

Iako bi ponovna zaraza bila scenarij koji najviše zabrinjava jer upućuje na to da se nije razvio imunitet i KCDC i drugi stručnjaci kažu kako je to malo vjerojatno objašnjenje. Umjesto toga KCDC je objavio kako je sklon zaključku da se radi o nekoj vrsti recidiva odnosno reaktivacije virusa.

To bi značilo da se dijelovi virusa ‘uspavaju’ na neko vrijeme ili da neki pacijenti imaju stanja koja slabe imunitet zbog čega su podložniji tome da virus u njihovim tijelima ponovno oživi, objašnjavaju stručnjaci. Nedavno istraživanje liječnika u Kini i SAD-u pokazalo je da bi novi koronavirus mogao oštetiti T limfocite, poznate kao T stanice koje igraju ključnu ulogu u imunosnom sustavu i njegovoj sposobnosti da se bori protiv infekcija.

Kim Jeong-ki, virolog s korejskog sveučilišnog koledža za farmakologiju usporedio je recidiv nakon oporavka oboljelog s oprugom koja poskoči nakon što se oslobodi. “Kad oprugu pritisnete ona postaje niža, no kad uklonite ruku ona se rastegne”, kaže on.

Ako se utvrdi da se radi o recidivima, a ne o novoj zarazi, to pokazuje da epidemiolozi moraju razmišljati o novim izazovima u ograničavanju širenja virusa. “Južnokorejske zdravstvene vlasti još nisu otkrile da je bilo slučajeva u kojima su ti ‘reaktivirani’ pacijenti prenijeli virus na treće osobe, no ako se takav put zaraze potvrdi, to bi bio ogromni problem”, kaže Seol Dai-wu, stručnjak za razvoj cjepiva na sveučilištu Chung-Ang.

Ograničenja testova

Za pacijente se u Južnoj Koreji smatra da nemaju više virusa u sebi kad su u dva testa zaredom u razmaku od 48 sati negativna na koronavirus. Testove RT-PCR, koje koristi Južna Koreja, smatra se pouzdanima, no stručnjaci upozoravaju da uvijek postoji mogućnost lažnih ili nedosljednih rezultata u malom broju slučajeva.

“RT-PCR testovi točni su u 95 posto slučajeva. To znači da može biti do pet posto onih s lažno negativnim ili lažno pozitivnim rezultatima”, kaže Kim. Seol kaže kako ostaci virusa u organizmu mogu biti u tako malim koncentracijama da ih test više ne može otkriti.

S druge strane ti testovi mogu biti i toliko osjetljivi da registriraju male, potencijalno bezopasne količine virusa i daju novi pozitivni rezultat iako se bolesnik potpuno oporavio, kaže zamjenik ravnatelja KCDC-a Kwon Jun-wook. Rezultati testiranja mogu biti netočni i ako brisevi nisu prikupljeni na ispravni način, kaže Eom Joong-sik, profesor infektoligije s medicinskog fakulteta sveučilišta Gachon.

