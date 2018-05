POTRAGA BEZ PRESEDANA DOVELA DO SENZACIONALNOG OTKRIĆA: Sonarom tražili avion s leta MH370 i riješili dvije misterije 19. stoljeća?

Operacija potrage bez presedana dovela je do otkrića dva plovila koja su još pretprošlog stoljeća potonula jugozapadno od Australije

Četiri godine duga pretraga dubina indijskog oceana nije uspjela locirati nestali let MH370 Malaysia Airlinesa. No lov sonarom po morskome dnu možda je doveo do rješavanja dvije misterije iz 19 stoljeća – lokacije potonuća dva broda koji su potonuli dok su prevozili ugljen, piše Guardian.

Mogući identiteti olupina

Pomorski povjesničari objavili su u četvrtak kratki popis mogućih identiteta dvije olupine pronađene pronađene tijekom početne trogodišnje pretrage površine od 710.000 četvornih kilometara u potrazi za Boeingom-777 koji je izgubljen 2014. dok je u njemu bilo 238 ljudi.

Obje su olupine pronađene 2015., u razmaku od sedam mjeseci i 36 kilometara. 2.300km jugozapadno od Australije na dubinama od preko 3,7km. Znanstvenici su detaljnije pregledali područja gdje se nalaze olupine, fotografirali ih, a s jedne uzeli i uzorke ugljena. Analize pokazuju da je ugljen vjerojatno iz Britanije, navodi se u izvješću Muzeja zaspadne Australije.



Muzejsko proučavanje fotografija ostataka raštrkanih po dnu oceana olupine otkrivene 19. svibnja 2015. otkrilo je da se najvjerojatnije radi o W Gordon ili barku Magdala, sudeći po nepotpunim zapisima o brodovima izgubljenima u tom periodu. W Gordon putovao je iz Škotske u Australiju kada je nestao 1877. zajedno s deset članova posade. Magdala je izgubljena 1882. dok je plovila iz Walesa u Indoneziju. Istraživanje je pokazalo kako je uzrok potonuća nejvjerojatnije eksplozija. Tereti ugljena tog vremena nerijetko bi eksplodirali zbog iskrenja i plina metana koji se nakupljao ispod palube ili spontanog zapaljenja pregrijanog ugljena.

Željezna olupina pronađena 19. prosinca 2015. najvjerojatnije je bark West Ridge, koji je nestao dok je plovio iz Engleske u Indiju s 28 mornara 1883. godine, navodi se u izvješću. Uzorak ugljena s te olupine ukazuje na to da je i ovaj brod isplovio iz Britanije. Nema dokaza o tome što je moglo prouzročiti katastrofu, no lokacija olupine istočno od trgovačke rute Europa-Azija sugerira da je možda kreno prema najbližoj luci u Australiji kako bi zatražio pomoć.

Potraga za bogatim dobročiniteljem

Muzejski kustos i asistent za pomorsku arheologiju Ross Anderson rekao je kako novi podaci o dva brodoloma iz 19. stoljeća predstavljaju značajan nusproizvod potrage za MH370, koji je letio od Malezije prema Kini kada su izgubljene komunikacije s njim. No Anderson sumnja da će identiteti dvije najdublje olupine pronađene u Indijskom oceanu ikada biti u potpunosti potvrđene bez bogatog privatnog dobročinitelja, zbog dubine i udaljenosti. “Ovo su najdublje olupine do sada locirane u Indijskom oceanu, jako su izolirane”, rekao je.

Pronađene su i olupine dva ribarska broda s kraja 20. stoljeća, no australski ured za sigurnost prijevoza, koji nadgleda potragu, nije zatražio od muzeja da ih istraži.

Ocean Infinity, američka tvrtka koja provodi novo istraživanje, izjavila je ovog tjedna da je od siječnja prešla gotovo 80.000 četvornih kilometara bez pronalasdka ikakvog traga olupine zrakoplova. U siječnju je malezijska vlada obećala platiti ovoj tvrtci do 70 milijuna dolara ako uspje pronaći olupinu ili crne kutije zrakoplova unutar 90 dana.