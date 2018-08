POSTAJEMO LI BESMRTNI? Ljudi bi uskoro mogli odlaziti na vlastite sprovode u sasvim novom tijelu, ali postoji šansa da nas pretvore u robove

Za nekoliko desetljeća čovječanstvo će moći postići neku vrstu besmtrnosti spajanjem uma sa strojem, tvrdi prominentni futurolog.

Napredak znanosti mogao bi uskoro omogućiti da nastavimo živjeti kao androidi nakon što naša tijela umru, što bi nam omogućilo da pohodimo vlastiti sprovod, a zatim se vratimo životu u “znatno poboljšanom tijelu”, piše Daily Mail.

Tko je sve vlasnik vašeg uma?

No to bi moglo značiti i da vi više niste vlasnik svoga uma, upozorava dr. Ian Pearson. Stručnjak upozorava kako će prijelaz na “elekroničku besmrtnost” zahtijeva pažljivo planiranje, jer bi se inače naši ‘mozgovi’ povezani u oblaku mogli koristiti za svrhe izvan naše kontrole. Umjesto stvaranja sigurnosne kopije vašeg uma, većina vaše inteligencije jednostavno bi se vrtila s mjesta koje je izvan vašeg fizičkog mozga. “Vaš um nije učitan na drugu platformu, već jednostavno preraste u nju, bez velikih probleme, i što se vas tiče, to ste još uvijek vi”, napisao je Pearson na svome blogu.

“Jednoga dana vaše tijelo umre i s time i vaš mozak stane, no to nije veliki problem, jer je 99% vašeg uma još uvijek u redu, i veselo radi u informatičkim oblacima. Pod uvjetom da ste dovoljno uštedili i dobro se pripremili, spojite se na androida kojeg koristite kao svoje tijelo, te nastavite kao i ranije, još uvijek vi, samo s mlađim, znatno unaprijeđenim tijelom.”

S obzirom da bi to zahtijevalo korištenje kupljenog ili unajmljenog androida, kao i prostora na oblaku koji je u vlasništvu IT tvrtke, stručnjak kaže kako bismo mogli naići na probleme sa ‘sitnim slovima’. Firme bi mogle koristiti tu činjenicu kako bi pretvorile ljude u svoje robove nakon njihove smrti, smatra Pearson, i to tako što bi zadržale vlasništvo nad tuđim umovima kako bi se mogla koristiti njima.

Repliciranje uma

“Možda bi tvrka vlasnik oblaka mogla replicirati vaš um te na njemu raditi razne varijacije kako bi ga prilagodila raznim tržištima”, napisao je Pearson. “Možda će koristiti vaš um kao korisničko iskustvo za novu seriju robota za pomoć po kući. Svaka verzija vas misliti će da je i dalje vi, i svaka će misliti da je postala rob koji radi besplatno za IT tvrtku.”

Slična bi se stvar mogla dogoditi sa zdravstvenim tvrtkama, ili čak obiteljima koje vas žele zadržati kod sebe protiv vaše želje. Na kraju se sve svodi na planiranje. Ako se dobro pripremite, živjeti ćete u ultraluksuznom kibernetičkom raju, bez problema uskakati u pravi svijet kad god zaželite i imati sve što vam treba on-line”, tvrdi Pearson. “No ako se prijavite na previše testiranja, previše koristiti potpuno integrirano dijeljenje umova na društvenim medijima, potpišete za poslove bez da ste pročitali sve uvijete, i mogli biste postati besmrtni, ali zauvjek zaglavljeni kao neko korporativno sredstvo, običan rob.”