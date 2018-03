Smrt počinje na razne načine, a evo kako to bude kod životinje bez krvožilnog sustava.

Smrt je proces koji se na kraju dogodi svim živim bićima, no način na koji se to dogodi nije isti kod svakog organizma. Kod ljudi se stanje poznato kao mrtvačka ukočenost (rigor mortis) pojavljuje se 1 do 3 sata nakon smrti, uslijed čega se tjelo ukoči, da bi se nakon oko dva dana ponovo opustilo, piše Daily Mail.

Umiru, iako su još uvijek živi

No kod jedne vrste oblića mrtvačka ukočenost počinje dok je stvorenje još uvijek živo. Znanstvenici su po prvi put napravili snimku oblića kroz koje se širi mrtvačka ukočenost, otkrivajući novi uvid u proces koji se događa kako višestanični organizam umire, te bi čak mogao otkriti nešto i u vezi smrti od starosti kod ljudi.

Dok se smrt može definirati kao trenutak kada srce prestane kucati ili mozak više ne funkcionira, sam proces može početi i puno ranije. “Smrt stanica se naširoko proučava, ali puno je manje poznato o smrti cijelog organizma, kako se dogodi, što ju pokreće, kao i kada počinje a kada prestaje”, kaže profesor David Gems iz Instituta za zdravo starenje Sveučilišnog koledža u Londonu. “No to je izuzetno važno kako bi se razumjele smrtonosne bolesti kod ljudi, posebno one izazvane starenjem.”



Kod oblića su znanstvenici po prvi put uspjeli promatrati kako se smrt širi tijelom u sklopu procesa zvanog stanična nekroza. Počevši u mišićima, umiruće stanice prouzrokuju smrt svojih susjeda oslobađanjem kalcija. To dovodi gdo hiperkoncentracije i mrtvačke ukočenosti. A zatim se smrt širi u crijeva.

U snimci znanstvenici su koristili plavu flourescentnu boju kako bi naglasili umiranje, te bolje pokazali kako se smrt širi od stanice do stanice “poput kuće koja gori”, rekao je vodeći autor dr. Evgenij Galimov. Znanstvenici tvrde kako je mrtvačka ukočenost koja se vdi u oblićima slična onoj koja se događa kod ljudi, te uključuje skupljanje mišića nakon kojeg slijedi opuštanje.

Nemaju energije da bi zadržali kalcij

No kod oblića se to događa znatno ranije. “Ono što nas je stvarno iznenadilo bilo je to da mrtvačka ukočenost kod njih počinje dok su još uvijek živi”, rekao je dr. Galimov. “ali onda smo shvatili kako kod njih ne dolazi do kolapsa krvožilnog sustava, kako kod sisavaca, jer su toliko maleni da im ne treba kako bi dobili kisik od disanja.

Otkrića sugeriraju kako je propadanje koje je posljedica starije dobi povezano sa slabljenjem mogućnosti stanica da stvaraju energiju u obliku adenozin trifostata (ATP), glavnog unutarstaničnog skladišta energije. Bez te energije, stanice ne mogu zadržavati kalcij u sebi, te on izlazi van i pokreće nekrozu.

“Otkriće mrtvačke ukočenosti kod oblića uzbudljivo je jer naglašava ključnučni korak u lancu događaja koji su vodili od zdravog odraslog života do smrti od starosti”, pojasni je prof. Gems. “Pomaže nam razumjeti smrt kod ljudi, a možda bi ubuduće moglo spriječiti umiranje smrtno bolesnih pacijenata.”