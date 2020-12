POMALO ZASTRAŠUJUĆI REZULTATI ISTRAŽIVANJA: Otkrili kako virus ulazi u mozak; Zbog toga se javljaju glavobolje, gubitak mirisa, okusa…

Neki koronavirusi, kao što je SARS-CoV-2, mogu se pritajiti i prijeći krvno-moždanu barijeru koja većinu vremena drži patogene podalje od ljudskog mozga

Sustavna analiza obdukcije 33 Covid pacijenta pronašla je male tragove virusnog materijala u njihovu mozgu koji čini se potječu iz nosa. Pomisao da bi koronavirus zapravo mogao probiti u ljudski živčani sustav je zastrašujuća pa iako su ovo samo preliminarni rezultati, za sada ne izgledaju dobro. Ovo istraživanje objavljeno je u Nature Neuroscienceu.

Kako piše Science Alert, smatra se da je gornji dio ljudske nosne šupljine, poznat kao nazofarinks, jedno od prvih mjesta infekcije i replikacije koronavirusa. Upravo bi taj dio nosne šupljine mogao biti slaba točka u obrani našeg mozga. Naime, ljudski mozak odvojen je od ostatka tjelesne opskrbe krvlju polupropusnom barijerom stanica, nazvanom krvno-moždana barijera, koja barem većinu vremena drži toksine i patogene podalje od našeg mozga.

Koronavirus može prijeći barijeru i završiti u mozgu

Neki su virusi, uključujući nekoliko koronavirusa, posebno pritajeni i sposobni proći ovu barijeru. Nažalost, SARS-CoV-2 mogao bi biti jedan od njih. U stvari, neki znanstvenici misle da bi to moglo biti ono što uzrokuje mnoge neurološke simptome povezane s Covidom, uključujući gubitak mirisa i okusa, glavobolje, vrtoglavicu, mučninu i umor.

Nedavno su neka istraživanja otkrila tragove virusne RNA u mozgu i spinalnoj tekućini nekih Covid pacijenata. Druga stvar je kako su ti ostaci dospjeli tamo. Neke početne studije sugeriraju da šiljasti proteini s vanjske strane SARS-CoV-2 potiču upalu u endotelnim stanicama krvno-moždane barijere, popuštajući veze i propuštajući virus da procuri, piše Science Alert.

Virus dolazi u mozak kroz njušne živce?

Nova analiza dodaje još jedan mogući put koronavirusa do mozga. Ne samo da su istraživači pronašli netaknute virusne čestice unutar endotelnih stanica nazofarinksa, već su pronašli i virusnu RNA u gornjem dijelu nosa i u nekoliko regija mozga. Taj dio poznat je kao sluznica.

Ostaci genskog materijala bili su minimalni, ali to bi moglo biti zato što je obdukcija bila u prosjeku mjesec dana nakon smrti. Iako možda neće biti moguće vidjeti kako virus putuje unutar pojedinih moždanih stanica, kod nekih su pacijenata isti proteini klasova pronađeni na vanjskoj strani SARS-CoV-2 pronađeni i u stanicama koje su istraživači identificirali kao neurone.

To sugerira da se virus SARS-CoV-2 možda nekako “provlači” pored krvno-moždane barijere i u mozak kroz duge, nitaste projekcije njušnih živaca. No, čak i ako se pokaže da neuroni u nosu prenose SARS-CoV-2 do mozga, to je vjerojatno samo jedan od ulaza. U analizi, neka područja mozga s tragovima RNA nisu imala izravnu vezu s njušnom sluznicom i bila su više uključena u disanje i kontrolu kardiovaskularnog sustava, što sugerira da virus ulazi i na drugi način.

Primjerice, mogao bi curiti kroz endotelne stanice, kako sugeriraju druge studije, ili bi mogao ulaziti u drugu stanicu koja smije prijeći krvno-moždanu barijeru, na primjer, za nošenje vitalnih resursa. Za sada se to jednostavno ne zna, ali zbirna izvješća i rezultati sugeriraju da se virus lako probija i utječe na živčani sustav.

