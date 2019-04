PANIKA NA HAVAJIMA: Famozna plaža Waikiki je u velikom problemu, ovom raju na zemlji prijeti užasan scenarij

Razina mora raste sve brže, a prve na udaru su otočne države

Havajski zakonodavci pokušavaju sve kako bi se uhvatili u koštac s posljedicama klimatskih promjena prije nego što bude prekasno. Novom mjerom pokušavaju obnoviti i zaštiti poznatu plažu Waikiki u Honoluluu te spriječiti neminovne poplave Honolulua, piše IFL Science.

Havaji su svjedočili kako se more podiglo više od 15 centimetara u posljednjih nekoliko desetljeća, a taj rast se ubrzava navodi se u zakonu, u kojem se ističe i kako prema najoptimističnijim prognozama, Honolulu može očekivati redovite poplave u svom urbanom središtu već za 15 godina, a do kraja stoljeća more će se podići za metar. Rast razine mora, kako posljedica globalno zatoljenja, glavni je uzrok obalne erozije na Havajima, ali stope uništavanja obale razlikuju se od otoka to otoka.

Nestalo tri četvrtine obale

Na primjer, više od tri četvrtine plaža na Mauiju erodiralo je u prošlom stoljeću. U prosjeku, nestaje oko 13 centimetara svake godine. S druge strane, u Oahuu erodiralo je tek nešto više od polovice plaža. U prosjeku, na tom otoku nestaje oko 3 centimetra obale godišnje.

No erozija obale i neminovne poplave nisu jedina prijetnja Havajima. Prema nekim procjenama, Havaji mogu očekivati čak tri puta više tropskih ciklona u u posljednjoj četvrtini ovog stoljeća. Ako oluja izravno pogodi Honolulu, to znači štetu veću od 40 milijardi dolara u infrastrukturi i uništenju gospodarstva.

Katastrova je samo pitanje je vremena

„Samo je pitanje vremena kada će velike katastrofe uništiti obalne zajednice na obali Havaja, a kako se rast razine mora nastavlja ubrzavati, potencijalna prijetnja postaje ozbiljnija. Kao rezultat toga, razborito je itno početi planirati promjene ”, navodi se u zakonu.

Po uzoru na New York, koji je pretrpio 19 milijardi dolara štete nakon uragana Sandy, zakonodavci na Havajima pokreću pilot-projekt na obali koji će spriječiti buduće poplave. A rješenje je naoko prilično jednostavno – šire parkove i šume na obali te mijenjaju prostorne planove kako bi oblikovali krajolik koji će biti otporniji na poplave.

Dužnosnici očekuju da će za projekt trebati barem desetljeće. No i to je je tek početak. I druge obalne zajednice diljem otočne države jednako su izložene i dužnosnici se nadaju da se model može primijeniti i na druge gradove.

Trase za hitne službe, detaljna karta rizika…

Program zaštite obalnog područja provodi komisija koja će se baviti budućim problemima, stvoriti karte koje će detaljno prikazati koliko je koje područje pod rizikom zbog rastućeg mora kako bi se odvojila područja podložna poplavama, povezali putovi uz obalu i kroz naseljena mjesta za hitne službe te pripremile mjere točno prilagođene svakom mjestu.

Sve u svemu, to je samo jedan korak prema održivoj ekološkoj budućnosti države.

“Zakonodavci smatraju da su potrebne odlučne akcije kako bi se izbjegli najgori učinci klimatskih promjena na okoliš Havajima, gospodarstvo i kvalitetu života”, napisali su zastupnici. “Država se obvezala na prelazak s fosilnih goriva na gospodarstvo čiste energije odnosno kako će koristiti energiju isključivo iz obnovljivih izvora energije”, napisali su autori prijedloga zakona, dodajući kako će dio zakona biti usmjeren i na analizu kako će porez na co2 utjecati na lokalno stanovništvo.