OVO NEKIMA ZVUČI KAO ZNANSTVENA FANTASTIKA, ALI: ‘Ljudi su možda nekad davno hibernirali kako bi preživjeli oštre zime’

Znanstvenici tvrde da su rani ljudi možda spavali zimski san kako bi prebrodili oštre zime, iako priznaju da bi njihova hipoteza mogla zvučati poput ‘znanstvene fantastike’

Može biti da su rani ljudi spavali zimski san (hibernirali) da bi preživjeli surove zimske uvjete kao što to čine neke moderne životinje, sugeriraju istraživači. Znanstvenici su do zaključka došli nakon ispitivanja fosiliziranih ljudskih ostataka pronađenih u špiljskoj grobnoj komori poznatoj kao Sima de los Huesos ili „Jama kostiju“ na arheološkom nalazištu Atapuerca u blizini Burgosa na sjeveru Španjolske.

Koristeći mikroskope i CT skeniranje, znanstvenici su otkrili da su kosti, stare oko 430.000 godina, imale lezije i druga oštećenja kostiju slična onima koja su uočena kod životinja koje hiberniraju. Smatra se da su usporavanjem metabolizma rane ljudske vrste mogle spavati mjesecima kako bi prebrodile zime, vrijeme kada bi zalihe hrane bile izuzetno oskudne, piše Independent.

Istraživači Juan-Luis Arsuaga, koji je na čelu Zaklade Atapuerca, i Antonis Bartsiokas, sa Sveučilišta Demokrit u Trakiji u Grčkoj, priznaju da “ideja da ljudi mogu proći hipometaboličko stanje analogno hibernaciji može zvučati poput znanstvene fantastike”.

Treba ispitati i druga objašnjenja

Međutim, u radu objavljenom u prosinačkom izdanju časopisa L’Anthropologie ističu da “primitivni sisavci i primati” poput galagija i lorisa hiberniraju, što sugerira da bi se “mogla sačuvati genetska osnova i fiziologija za takav hipometabolizam kod mnogih vrsta sisavaca, uključujući ljude”.

U razgovoru za The Guardian, Patrick Randolph-Quinney, forenzički antropolog sa Sveučilišta Northumbria u Newcastleu, rekao je: „To je vrlo zanimljiv argument i zasigurno će potaknuti raspravu. Međutim, postoje i druga objašnjenja za varijacije koje se vide na kostima pronađenima u Simi i moraju se u potpunosti uzeti u obzir prije nego što dođemo do bilo kakvih realnih zaključaka. Vjerujem da to još nije učinjeno”.

Lokalitet Sima de los Huesos istražuje se od 1983. godine, a do danas je tamo otkriveno 5500 ljudskih ostataka, prema web mjestu Zaklade Atapuerca. Kosti, za koje se vjeruje da su namjerno bačene na dno špiljskog okna, pružile su mnoštvo dokaza o ranoj ljudskoj evoluciji u Europi.