OVAJ STRUČNJAK JE VRLO SIGURAN: ‘Vanzemaljci neće biti mali zeleni, znam kako će izgledati…’

Kako bi vanzemaljci mogli izgledati?

O tome se pitanju često razglabalo, i ljudi najčešće predlažu čovjekolike male zelene, ili sive s velikim glavama, i tome slično, piše IFLScience.

Ali Seth Shostak, direktor kalifornijskog instituta Potraga za vanzemaljskom inteligencijom (Search for Extraterrestrial Intelligence – SETI) smatra kako vanzemaljci uopće neće izgledati tako ‘normalno’. Misli kako bi u stvari oni mogli biti više poput strojeva, a što je izgleda i smjer u kojem se kreće i ljudska vrsta.

“Pomislite što ćemo napraviti u ovome stoljeću – izumit ćemo strojeve koji razmišljaju”, izjavio je Shostak na talk-showu StarTalk, koji vodi Neil deGrasse Tyson. “Vanzemaljci su vjerojatno to već i učinili, tako da bi pravi vanzemaljci koje sretnemo vjerojatno izgledali poput strojeva.”

To ne znači da će se raditi o robotima, već Shostak misli na način na koji će se, u ne predalekoj budućnosti, mnoge uloge izvršavati autonomno, a time će upravljati neki oblik umjetne inteligencije. Moguće je i da će nakon nekog vremena umjetna inteligencija nadživiti svoje biološke ‘roditelje’.

Shostak se još žalio kako brojni svjedoci ukazivanja NLO-a prikazuju venzemaljce na isti način. A takvih ukazivanja ima stvarno puno, 10.000 do 20.000 svake godine. Dodao je kako i on sam svakodnevno dobiva pozive od NLO entuzijasta, a da čak 8% Amerikanaca tvrdi kako su ih oteli vanzemaljci, u što on ne vjeruje.

