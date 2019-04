OTKRIVENA NOVA VRSTA ŽIVOTINJSKA VRSTA: Sad se zna tko je bio pravi vladar kontinenta, bio je na vrhu hranidbenog lanca

Težak otprilike 1,6 tona, ovaj čisti stroj za ubijanje pokorio je čitav svijet

Prije 23 milijuna godina, divoski mesojed, veći od bilo kojeg modernog lava ili medvjeda, harao je subsaharskom Afrikom. Znanstvenici su potpuno slučajno otkrili kako zubi koji su desetljećima stajali u ladicma Nacionalnog muzeja u Keniji zapravo pripadaju novoj vrsti. Paleontolozi su tragali za drevnim primatima pa su zube dijelovi čeljusti i kostura jednostavno odložili u muzej.

“Kada smo otvorili ladicu, vidjeli smo divovske zube mesojeda koji su očito pripadali nepoznatoj vrsti”, rekao je Matthew Borths voditelj istraživanja, prenosi CNN. Veličinom, lubanja se može usporediti s nosorogom, a obzirom na dimenzije oštrih zuba, prilično je sigurno kako je ovaj lovac bio na vrhu prehrambenog lanca.

Već kao dijete veći od odraslog lava

Znanstvenici procjenjuju kako je grabežljivac bio težak 1,6 tona te kako je lovio životinje nalik današnjem slonu ili nosorogu. Očnjacima i kutnjacima je bez problema trgao meso i drobio kosti, no kod ove konretne jedinke ne pokazuju previše znakova habanja pa znanstvenici zaključuju kako je bio relativno mlad. No usrkos tome, čeljust mu je daleko veća od modernog lava.

Novu vrstu su nazvali Simbakubwa kutokaafrika što na svahiliju znači veliki lav iz Afrike, no divovski predator uopće nije srodan lavovima, niti bilo kojem danas živom mesojedu nego pripada potpuno izumrijelom rodu hijadonta. Nekada se smatralo kako je taj rod preteča modernih zvijeri i njihovih predaka, no moderne analize pokazale su kako su one razvile neovisno.

Vladali kopnom

Nakon što su izumrijeli dinosauri, hijadonti su otprilike prije 45 milijuna godina zavladali kao najveći predatori u Africi. Pomicanjem tektonskih ploča, stvoreni su potezi kopna koji su omogućili prodiranje drugih vrsta prvenstveno predaka mačaka, pasa i hijena, a simbakubwi da se proširi i u Euroaziju, a kasnije i u Ameriku i tako su hijadonti zavladali čitavim svijetom

“To je nevjerojatno vrijeme u biološkoj povijesti Zemlje. Evolucijske obitelji koje se nikada nisu srele odjednom vidimo zajedno” kaže Borths.

Iako ne mogu s sigurnošću reći zašto je točno čitav rod izurmo, sigurni su da ima veze s drastičnom promjenom klime prije nekih 15-18 milijuna godina, kada je svijest postao drastično suši.