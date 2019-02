OTKRIVEN NOVI ČLAN SUNČEVA SUSTAVA: Misteriozno tijelo već je godinama astronomima pod nosom

Znanstvenici su otkrili potpuno novi prirodni satelit , a cijelo vrijeme im je bio, astronomskim riječnikom, pod nosom

Novootkriveno nebesko tijelo, veliko svega 34 km, kruži oko Neptuna i astronomi su ga nazvali Hipokamp prema biću iz grčke mitologije koje je bilo dijelom riba, dijelom konj, a koje je služilo bogu mora Posejdonu. U pitanju je najmanji satelit najudaljenijeg planeta i ponaša se prilično čudno što bi moglo objasniti i njegov nastanak, ali i baciti novo svijetlo na prošlost Neptuna, ističu astronomi.

Snimljen još prije 14 godina, ali…

Kada je letjelica Voyager 2 1989. godine proletjela pokraj Neptuna, uočila je šest novih prirodnih satelita kako kruže oko planeta. Svi su bili maleni i mlađi od Neptuna, a vjerojatno su nastali nakon što se formirao najveći Neptunov mjesec Triton.

Znanstvenici su tek sada uočili kako oko tog udaljenog planeta našeg Sunčevog sustava kruži još jedan sićušan mjesec. Sada su ga katalogizirali i time se ukupan broj prirodnih satelita koji kruže oko Neptuna popeo na 14.

Do novog otkrića došli su putem najnovije tehnike obrade snimaka pristiglih iz NASA-inog svemirskog teleskopa Hubble. Hipokamp je zapravo već zabilježen na snimkama iz 2004. godine, no znanstvenici nisu mogli prepoznati da se radi o satelitu jer je to nebesko tijelo izuzetno maleno, promjera samo nekih 34 kilometra.

Otkriva podosta o najdaljem planetu Sunčeva sustava

S obzirom na to da Hipokamp kruži blizu Proteja, najvećeg i najudaljenijeg Neptunovog satelita, astronomi smatraju da je najvjerojatnije nastao kada je komet pogodio spomenuti satelit.

“Na Proteju je neobično velik krater, koji je često krunski dokaz da je nebesko tijelo jedva izbjeglo uništenje iu nebeskom sudaru”, ističe Ahhe J. Verbiscer, prenosi Independent. Naravno, ne isključuju mogućnost da njegova formacija nema nikakve veze s Protejom.

Znanstveno istraživanje o otkriću novog mjeseca, koje je objavljeno u uglednom časopisu Nature, nudi i neke nove informacije o drugim Neptunovim satelitima, poput novih detalja o Najadeu, mjesecu koji nije viđen od davne 1989. godine ili o procjenama veličina i orbita unutrašnjih mjeseca.

Stručnjaci smatraju kako će ovom novom tehnikom obrade snimaka doći do još većeg broja novih otkrića i da će možda naći druge prirodne satelite ili čak uočiti planete koji kruže oko udaljenih zvijezda.