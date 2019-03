ODJEDNOM POČEO RASTI NAJVEĆI LEDENJAK NA GRENLANDU: Znanstvenici su zabrinuti, iako tako ne zvuči, to je zaista loša vijest

Najveći i najugroženiji ledenjak na Greenlandu, Jakobshavn, skuplja led, kažu NASA-ini istraživači. Koliko god su istraživači iznenađeni, ove dobre vijesti ne samo da su kratkotrajne nego bi dugoročno mogle izazvati još veće probleme

Punim imenom Jakobshavn Isbrae najveći je ledenjak na Grenlandu. Ujedno je i ledenjak koji najbrže teče i najbrže gubi led, i to već zadnjih 20 godina. Zato je Jakobshavn najveći pojedinačni izvor leda koji se otapa. U 10 godina, od 2000. do 2010., on sam je podigao razinu mora za jedan milimetar. A koliko je leda zarobljeno u njemu možda najbolje ilustrira činjenica da bi, kada bi se otopio, on sam podigao svjetsko more za 60-ak centimetara.

‘Ispočetka nismo vjerovali’

Zbog toga je pod budnim okom klimatologa koji ga prate i iz svemira. A sada je ledenjak iznenadio znanstvenike. Prvo se otapanje 2014. usporilo, a sada je u dva navrata između 2016. i 2017. te između 2017. i 2018., malo i narastao, objavljeno je u prestižnom časopisu Nature.

“Ispočetka nismo vjerovali. Uglavnom smo predviđali kako će se Jakobshavn nastaviti ponašati kako se ponašao i proteklih 20 godina”, rekla je Ala Khazendar. Nakon detaljnih analiza klimatskih uvjeta, otkrili su razlog privremenog “debljanja”, no to ih je samo dodatno zabrinulo.

Između 2014. i 2016., more u zaljevu Disko u kojem Jakobshavn ulazi u more, bilo je dva stupnja hladnije. Znanstvenci to zahladnjenje objašnjavaju prirodnom varijacijom na sjevernoj polutki poznatoj kao Sjeveroatlanska oscilacija, koja hladi ili grije dijelove sjevernog Atlantskog oceana u periodama koje traju nekoliko godina. Ta prirodna klimatska pojava, koja se može usporediti s El Ninom i La Ninom u Pacifiku, ohladila je more.

Grenland i dalje gubi milijarde tona leda

No jednako tako, kada se obrne, može ga i ubrzati. Tako je potkraj ’90-ih ista pojava zagrijala ocean, otopila ledeni pokrivač koji je štitio ledenjak i pokrenula otapanje koje je trajalo gotovo dva desetljeća.

Ne samo da je ovaj rast ledenjaka privremen i okrenut će se čim se promijeni i efekt Sjeveroatlanske oscilacije, nego je zabrinuo znanstvenike jer otkriva koliko je ledenjak osjetljiv na najmanje promjene u klimi.

A i koliko god je velik, Jakobshavn je tek jedan ledenjak.

“Ponašanje jednog ledenjaka ne znači da se trend obrnuo. Greenland trenutačno gubi oko 270 milijardi tona leda godišnje, a to se ubrzava”, ističe Marco Tedesco sa Svečilišta Columbia.