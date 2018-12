NEVJEROJATNO OTKRIĆE U KANADI: Prebrojavali jelene i pronašli golemu špilju za koju nitko nije ni znao

Na javnosti nepoznatoj lokaciji kanadski istraživači pronašli su izuzetno veliku špilju za koju se vjeruje da je zbog nepraktičnog ulaza i prekrivenosti snijegom tijekom cijele godine bila sakrivena

Kanadski znanstvenici su otkrili na još uvijek nepoznatoj lokaciji izuzetno veliku špilju za koju se vjeruje da je ovo prvi puta da su je vidjeli ljudi, piše Iflscience. Znanstvenike je zaprepastila veličina špilje koja je otprilike 100×60 metara.

Slučajno otkriće

Špilja je primjećena tijekom rutinskog brojanja jelena kada su znanstvenici letili helikopterom iznad provincijalnog parka Wells Gray.

“Moja automatska reakcija je bila kako tamo ne može biti špilja. To je nemoguće”, izjavila je Catherine Hickson, geologinja koja je uključena u ekspediciju špilje i dodala: “U ovom trenutku speleolozi smatraju kako je pronađena špilja jedna od najvećih u Kanadi”.

Sakrivena

“Kada stojite na rubu i gledate dolje, vaše vidno polje doseže 183 metara. U kanadskim špiljama vi nemate vidno polje od 183 metra, to se jednostavno ne događa,” izjavio je znanstvenik i speleolog John Pollock.

Ono što čini cijeli slučaj još nevjerojatni je činjenica da je ta špilja do sada bila posve skrivena. Znanstvenici do sada nisu pronašli niti jednu pisanu referencu, te će se konzultirati s autothonim zajednicama kako bi provjerili jesu li oni zabilježili postojanje špilje.

Hickson smatra kako je do sada to područje bilo prekriveno cijele godine sa snijegom što bi sakrilo ulaz špilje. Smatra se zbog krajnje nepraktične lokacije i snijega da je špilja ostala sakrivena od ljudi do sada.

Sarlaccova jama

Do sada je bilo jedno spuštanje u špilju i to od speleologa Lee Holisa koji se uspio spustiti 80 metara, međutim nije bio u mogućnosti nastaviti istraživati zbog vodopada koji se nalazi u špilji. Znanstvenici vjeruju kako vodopad vodi do podvodne rijeke koja izvire 500 metara dublje i 2,1 kilometara dalje od ulaza u špilju.

Za sada je odlučeno da će od javnosti biti sakrivena lokacija špilje kako bi ona mogla biti za sada zaštićena i kako bi istraživači mogli iskoristi priliku da je pobliže istraže u miru. Špilja je dobila nadimak ‘Sarlaccova jama’ prema stravičnom čudovištu koji izvire iz jame iz serijala Star Wars.