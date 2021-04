NEVJEROJATNE SNIMKE: Znanstvenici po prvi puta zabilježili čudan fenomen – pogledajte kako crna rupa izbacuje materijal brzinom svjetlosti

Crna rupa M87* izbacuje već usisani materijal brzinom od 99 posto brzine svjetlosti i do 5000 svjetlosnih godina u svemir

Stručnjaci koji upravljaju teleskopima diljem svijeta udružili su se u jedinstvenom pothvati snimanja supermasivne i vrlo aktivne crne rupe M87* i to u trenutku kada ona u svemir izbacuje već usisani materijal s 99 posto brzine svjetlosti. Ta je crna rupa prvi put snimljena 2019., nakon mnogo godina rada i truda na nizu radioteleskopa. Sada su znanstvenici dodali podatke s drugih teleskopa i različitih valnih duljina snimanja te otkrili izbačaj plazme u svemir, piše Science Alert.

“Znali smo da će prva izravna slika crne rupe nevjerojatno odjeknuti, ali da bismo iz te izvanredne slike izvukli maksimum, morali smo doznati sve što možemo o ponašanju crne rupe promatrajući njen cijeli elektromagnetski spektar”, rekao je astronom Kazuhiro Hada iz Nacionalnog astronomskog opservatorija u Japanu.

Relativistički mlazovi

M87* je udaljena od Zemlje oko 55 milijuna svjetlosnih godina i hrani se materijalom iz vrućeg diska prašine i plina koji je okružuje. To znači da ona može i “podrignuti”, odnosno sa izbaciti dio tog materijala sa svojih polova u svemir. Takvi izboji se nazivaju relativističkim mlazovima.

Naime, većina materijala koji proguta crna rupa završi izvan horizonta, no mali dio toga može se usmjeriti iz unutarnjeg područja akrecijskog diska do polova, gdje eksplodira u svemir u obliku mlaza ionizirane plazme, brzinama izuzetno bliskim brzini svjetlosti. Astronomi smatraju da je za ovakvo ponašanje crne rupe djelomično odgovorno i njeno magnetno polje. Teoretski, linije magnetnog polja djeluju kao sinkrotron koji ubrzava materijal prije lansiranja velikom brzinom natrag u svemir.

Skoro pa brzina svjetlosti

U slučaju M87* radi se o izbacivanju materijala brzinom koja je 99 posto brzine svjetlosti, a mlaz s fotografija se proteže se oko 5000 svjetlosnih godina u svemir. Rezultati istraživanja naziva Broadband Multi-wavelength Properties of M87 during the 2017 Event Horizon Telescope Campaign objavljeni su u časopisu The Astrophysical Journal Letters.