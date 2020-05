NEOČEKIVANA STRATEGIJA MOGLA BI SMANJITI BROJ SMRTI OD COVIDA-19: No, mana joj je što se tiče muškosti jačeg spola

Ako se pokaže da blokiranje testosterona doista reducira vjerojatnost smrti, postavlja se pitanje bi li muškarci pristali na takav tip liječenja?

Čini se da muškarci koji primaju terapiju za uklanjanje androgena (ADT) za liječenje raka prostate imaju manje vjerojatnosti oboljeti od Covida-19 u odnosu na one koji nisu na toj terapiji. To bi možda moglo pomoći objasniti zašto muškarci imaju dvostruko više šanse umrijeti od virusa od žena. Iako se time u teoriji otvara mogući oblik zaštite, također se suočava s potencijalnom preprekom prihvaćanja javnosti, piše IFLScience.

Od bolesti Covid-19 umire više muškaraca nego žena, iako je stopa infekcije jednaka. Predloženo je nekoliko objašnjenja tog fenomena, a profesor Andrea Alimonti sa Univerzità della Svizzera Italiana (svečilište je smješteno u Švicarskoj) našla je kako utvrditi uzrok.

Rak prostate često se liječi terapijom deprivacije androgena (ADT), kojom se sprječava proizvodnja testosterona ili blokira njegovo vezanje za receptore, jer karcinom uspijeva uz muške hormone i bez njih umire. Ako su ovi hormoni (poznati kao androgeni) problem, njihovo suzbijanje ADT-om moglo bi spasiti živote, piše IFLScience.

Faktor rizika

Profesor Alimonti je u onkološkom časopisu “Annals of Oncology” izložio dokaze koji idu u prilog toj ideji. Alimonti izvještava da je rak, uključujući rak prostate, bio faktor rizika za dijagnosticiranje Covida-19 u teško pogođenoj talijanskoj regiji Veneto. Nije jasno je li to zbog toga što je rak smanjio sposobnost obrambenog sustava ili su postojeći pacijenti imali više šanse da budu testirani.

Kako god bilo, muškarci oboljeli od raka imali su 1,8 puta veću vjerojatnost dijagnoze Covida-19, kao i muškarci bez raka. Međutim, to se preokrenulo u slučaju muškarac na ADT-u. Među muškarcima koji imaju rak prostate koji nisu na ADT-u, stopa infekcije iznosila je 0,31 posto tijekom razdoblja koje je Alimonti proučavao, što je nešto manji udio nego u slučaju ostalih karcinoma. Za više od 5000 muškaraca na ADT-u stopa je bila četvrtina od toga.

Zaštićeni su zbog ADT-a?

Bez randomiziranog ispitivanja, moguće je da postoji neka druga razlika između muškaraca na ADT-u i onih koji nisu na toj terapiji, a što bi objasnilo razliku, ali ne zna se što bi to moglo biti. Štoviše, šestina oboljelih od raka, uključujući rak prostate, koji su se zarazili koronavirusom preminuli su od Covida-19, ali svi oni koji su na ADT-u preživjeli su, iako uzorak od četiri nije statistički značajan.

“Otkrili smo da su oni koji se liječe ADT-om za rak prostate zaštićeni, iako svi pacijenti oboljeli od raka imaju veći rizik infekcije Covid-19 od pacijenata koji nemaju karcinom”, rekao je Alimonti u izjavi.

Radikalan prijedlog

Muškarci s teškim Covid-19 simptomima, poput onih s agresivnim karcinomom prostate, možda će biti spremni na gotovo sve u nadi da će preživjeti, ali Alimonti također sugerira nešto daleko radikalnije. Uz davanje privremenog ADT-a muškarcima koji su zaraženi koronavirusom, on predlaže terapiju deprivacije androgena dok opasnost ne prođe i onima koji su izloženi najvećem riziku da uhvate virus. Iako Alimonti uvjerava da se razina testosterona vrati u normalu nakon prestanka ADT-a, teško da bi se to moglo “prodati”, s obzirom na to da je najčešći oblik ADT-a poznat i kao kemijska kastracija, piše IFLScience.

