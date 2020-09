NASA OBJAVILA POPRILIČNO UZNEMIRUJUĆU SNIMKU: Pogledajte što se trenutno događa s Arktikom. Ljudi, nije dobro!

Ovogodišnji gubitak morskog leda posebno je bio zamjetan između 31. kolovoza i 5. rujna zahvaljujući udarima toplog zraka uslijed vala vrućine iz Sibira

Zatopljenje na Arktiku pridonijelo je drastičnom otapanju leda koji pokriva polarni ocean, objavili su u ponedjeljak znanstvenici iz Nacionalnog centra za praćenje snijega i leda (NSIDC), istaknuvši da se radi o drugom po redu rekordnom smanjenju leda u posljednja četiri desetljeća.

Satelitske snimke od 15. rujna pokazuju da led pokriva 3,74 milijuna četvornih kilometara morske površine, što je tek drugi put u 42 godine da se ta brojka spustila ispod četiri milijuna četvornih kilometara.

“Poprilično smo shrvani zbog stalnog gubitka leda. No, nažalost, to nije iznenađenje”, kazala je glaciologinja Twila Moon u istraživačkom centru u Boulderu, Coloradu.

Arctic sea ice reached its second-lowest minimum extent on record on Sept. 15, 2020. This year’s extent was larger only than 2012’s extent. @NASA and @NSIDC track sea ice through the year.https://t.co/hKsHRyP5LE pic.twitter.com/5108BOCy88 — NASA Earth (@NASAEarth) September 21, 2020

Sibirski toplinski val

Rekordno mala količina morskog ledenog pokrova od 3,41 četvorni kilometar zabilježena je 2012. nakon što je kasnosezonski ciklon razbio preostali led, no to nije puno manje od onoga što znanstvenici vide danas.

Ovogodišnji gubitak morskog leda posebno je bio zamjetan između 31. kolovoza i 5. rujna zahvaljujući udarima toplog zraka uslijed vala vrućine iz Sibira. Tijekom tih šest dana led se topio brže nego bilo koje druge godine od kada se provode mjerenja.

Drugi tim znanstvenika je u srpnju objavio da sibirski toplinski val ne bi bio moguć bez ljudskog ljudskog utjecaja na klimu.

Last 60 days of Arctic sea ice for now and the last 4 decades. Source: NSIDC pic.twitter.com/MK866V5BNZ — Hot Earth Bot (@HotEarthBot) September 21, 2020

Gubitak morskog leda

Kako se led u vodama Arktika gubi, sve veći dijelovi otvorenog tamnog mora apsorbiraju sunčevo zračenje, umjesto da ga odbijaju natrag u atmosferu. To je proces koji pojačava zatopljenje i koji objašnjava zašto su arktičke temperature u stalnom porastu. U posljednjih 30 godina gotovo su se udvostručile.

Gubitak morskog leda također ugrožava arktičku floru i faunu, od polarnih medvjeda i tuljana do planktona i algi. Zatopljenjem se ne gubi samo morski već i kopneni led te ledeni pokrovi koji pokrivaju arktičko kopno u Kanadi i na Greenlandu. Što se brže ti pokrovi otapaju i klize u ocean to brže rastu razine mora diljem svijeta.

“Moramo jako raditi na smanjenju emisije štetnih plinova kako u budućnosti ne bi svjedočili takvim rekordima”, rekla je Moon.