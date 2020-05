NASA IMA DOKAZ O PARALELNOM SVEMIRU! Povjetarac svemirskih čestica otkrio da u njemu vrijeme teče unazad

Posebno ugođene radijske antene zakačene za balon na visini od 37.000 metara otkrile su visokoenergetske čestice koje su se kretale od Zemljine površine ka svemiru, što se u suvremenoj teorijskoj fizici smatra dokazom postojanja paralelnog svemira u kojem vrijeme teče unazad

Članovi NASA-ine istraživačke ekspedicije na Antarktici su tijekom pokušaja da balonom prenesu antene zabilježili “povjetarac” svemirskih čestica koje su bili oko “milijun puta” jače od ranije otkrivenih. Naime, niskoenergetske čestice mogu proći kroz naš planet bez stvaranja interakcije s njim, no visokoenergetske čestice bivaju zaustavljene Zemljinom čvrstoćom.

One se mogu otkriti samo kada se kreću prema površini Zemlje, no NASA-in eksperiment ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna), sastavljen od niza posebno ugođenih radijskih antena koje vise s balona punog helija na nadmorskoj visini od 37.000 metara, detektirao je čestice koje su putovale od Zemljine površine. To znači da su otkrivene čestice iz svemira koji je nastao istovremeno kada je Veliki prasak stvorio ovaj u kojem živimo, piše New Scientist.

“NASA-ino otkriće sugerira da su te čestice putovale unatrag kroz vrijeme iz paralelnog svemira. Nalikuju obrnutoj kiši kozmičkih zraka. To što smo vidjeli izgledalo je kao da su čestice izašle iz leda”, rekao je voditelj eksperimenta Peter Gorham.

Čestice koje putuju kroz vrijeme

Čestice bi u tom slučaju trebale promijeniti oblik prije nego što se sa Zemlje ponovno vrate u svemir, no Gorham tvrdi da je to nemoguće te je istaknuo da je Veliki prasak prije 14 milijardi godina stvorio naš svemir, ali i još jedan u kojemu se sve odvija unazad.

Express piše da su spomenute visokoenergetske čestice prvi puta otkrivene 2014., a potom i dvije godine kasnije. No, oba puta su znanstvenici smatrali da se radi o pozadinskom šumu nastalom tijekom drugih mjerenja.

Neil Turok s Instituta za teoretsku fiziku u kanadskom Waterloou predložio je da se takvi čestice tretiraju kao desni neutrini koji putuju unatrag kroz vrijeme. Neutrini su najmanje elementarne čestice, odnosno subatomske čestice neutralnog naboja stvorene u Velikom prasku, za koje se dugo vremena pogrešno smatralo da putuju brže od brzine svjetlosti.

Jedan od mnogih svemira

Mnogi teorijski fizičari, pa i sam Stephen Hawking, smatraju da je naš svemir samo jedan od mnogih, no ima i onih koji tvrde da na naš svemir utječe gravitacija koja “curi” iz drugih dimenzija. Treća teorija govori o tome da su neutrini do zemlje došli kao visokoenergetske čestice, a potom prošle kroz Zemlju kao niskoenergetske čestice, da bi se po izlasku s planeta vratile na početne energetske razine.

“Moguće da svjedočimo novoj vrsti subatomskih čestica koja ima veliku moć penetracije, veću od neutrina, što je poprilično teško za postići. Ta bi često morala proći kroz cijelu Zemlju. Moguće je da je ovo indikacija da postoji neka drukčija vrsta fizike koja se ne uklapa u postojeće modele”, rekao je Gorham.