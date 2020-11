NAKON OVE GODINE, VIŠE NIŠTA NE ČUDI; Znanstvenici sada upozoravaju na ‘superbaklju’ sa Sunca: ‘Napravit će ogromnu štetu na Zemlji’

Znanstvenike s Harvarda daleko više brine mogućnost tzv. “superbaklje”, nego što ih brine erupcija vulkana ili udar asteroida. Oni su tijekom istraživanja došli do zaključka da je šansa da do tog fenomena dođe unutar idućeg stoljeća otprilike 1:1000. Istovremeno, šansa za erupciju supervulkana je čak 90.000 puta manja. Dakle…

Prije 161 godinu, davne 1859., snažna oluja na površini Sunca lansirala je ogromne sunčane baklje prema našem planetu. Zbog tog vala električne energije, ugasili su se sustavi telegrafa diljem Zemlje. Novi članak objavljen u The Astrophysical Journal, specijaliziranom časopisu za astrofiziku, stoji da postoji velika šansa da bi još jedna takva oluja mogla utjecati na Zemlju idućih sto godina.

Kako piše IFLScience, ovoga puta ona bi imala daleko veće posljedice nego u prošlosti. Osim što bi uništila sve strujne krugove na svijetu, bila bi uzročnik štete u iznosu od 10 bilijuna dolara. Teško je zamisliti kako bi izgleda pad svih električnih sustava na Zemlji, zar ne? No, lako je zamisliti da bi to bilo iznimno skupo.

Fenomen ‘superbaklje’

Manasvi Lighham i Avi Loeb, dvojica su astrofizičara s harvardskog Sveučilišta te su oni daleko više zabrinuti zbog mogućnosti tzv. “superbaklje”, nego što ih brine erupcija vulkana ili udar asteroida. Oni su tijekom istraživanja došli do zaključka da je šansa da do tog fenomena dođe unutar idućeg stoljeća otprilike 1:1000.

Dakle, vjerojatnost da svjedočimo erupciji supervulkana, događaja koji je u medijima puno više popraćen, je oko 90.000 puta manja nego vjerojatnost nekakvog tipa superbaklje.

Razlika između Sunčevih baklji i superbaklji

Otprilike 100 trilijuna džula energije te mnoštvo elektromagnetske radijacije, oslobađaju Sunčeve baklje i to skupa s vidljivim bljeskom. No, superbaklje su daleko jače eksplozije i oslobađaju i do 10.000 puta više energije od običnih, piše IFLScience. Ako su baklje u oba slučaja usmjerene u pravom pravcu, treba im nekoliko dana da stignu do Zemlje.

Do ogromnog povećanja električne struje u magnetnom polju planeta dolazi kada su baklje iznimno jake. To može potaknuti geomagnetsku oluju te ona može onesposobiti električnu mrežu i satelite pa čak i djelomično oštetiti sloj ozona.

Premda nekoliko filmova pokazuje kako ovakvi fenome pregrijavaju atmosferu Zemlje do točke ispravanja, ipak je dominantna teza da Sunce nije ni približno dovoljno nestabilno da prouzrokuje “vatrene zvijeri” koje mogu uništiti planet Zemlju.