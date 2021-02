NA PADOBRANU ROVERA KOJI JE SLETIO NA MARS BIO JE – TAJNI KOD: Znanstvenici potvrdili, a internet ga dešifrirao u roku 6 sati

Kada je NASA-in rover Perseverance 18. veljače otvorio padobran tijekom spuštanja kroz atmosferu Crvenog planeta, pokazao je tajni kod sastavljen od crveno-bijelih pruga koje su se pružale po nebu, potvrdili su NASA-ini znanstvenici na konferenciji za novinare u ponedjeljak (22. veljače), piše Live Science. Samo šest sati nakon što su saznali za to, “hakeri” su provalili kod.

Pruge, koje se pružaju iz središta padobrana stvarajući naizgled slučajni uzorak koncentričnih krugova, zapravo ispisuju poruku napisanu binarnim računalnim kodom, otkrio je na Twitteru Adam Steltzner, glavni inženjer Perseverancea, nakon što je u ponedjeljak navečer kod probijen. Svaki niz crveno-bijelih pruga predstavlja jedno slovo; kada se čitaju u smjeru kazaljke na satu od unutarnjeg prstena padobrana do krajnjeg prstena, kodirana slova ispisuju ovu poruku: “Usudi se silne stvari” (Dare mighty things).

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY

— Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021