MISTERIOZNO ISTRAŽIVANJE: Musk radi na uređaju koji će ljudima dati ‘božanska svojstva’?

Poznati milijarder radi na sučelju pomoću kojeg bi povezao ljudski mozak i računalo.

Pojavile su se informacije da tvrtka izumitelja i milijardera Elona Muska Neuralink možda već testira sučelje mozga i računala. Radi se o uređaju koji bi ljudima trebao pružiti napredne mentalne sposobnosti, koje bi im trebale omogućiti da održe korak s budućim sustavima umjetne inteligencije koji bi mogli imati ‘božanska’ svojstva, piše Daily Mail.

Nekarakteristična tajnovitost

Tvrtka koja razvija taj uređaj podnjela je lokalnom uredu za prostorno planiranje planove za “malu operativnu prostoriju za testiranja in vivo te malenu prostoriju za smještaj glodavaca”. Nije poznato kakvi su se testovi vršili, vršie li se uopće ili možda još traju, jer je Neuralink odbio išta komentirati. Kada su u pitanju bile njegove druge firme, poput Tesle, SpaceX-a i Hyperloopa, Musk je na sav glas javljao na čemu trenutno rade, no kod Neuralinka je neuobičajeno tih. Neki smatraju da je to zato što se u ovome slučaju radi o testiranju životinja, koje je nužno za razvoj proizvoda.

Elon Musk’s Neuralink brain-chip venture reportedly looks into rodent experiments https://t.co/dSQuz3oLQ8 pic.twitter.com/H9dEhdwl7p — Entre' Bond (@EntreBond) March 29, 2018

Ono malo što je poznato odnosi se na činjenice da je Neuralink tražio, i dobio, dozvolu za držanje i korištenje laboratorijskih životinja, konkretno miševa i štakora, od kalifornijskog Odjela za javno zdravstvo. Uz to, objavili su i oglas u kojem traže upravitelja laboratorija u San Franciscu za “vrhunska istraživanja u nanotehnologiji i mikroelektromehaničkim sustavima”, kao i neuroznanstvenike i nanotehnologe. U oglasu navode da traže izuzetne znanstvenike, no da nije potrebno iskustvo, već talent i motivacija.

Nužna pomoć u borbi protiv UI

Jako je malo poznato o konkretnoj prirodi posla kojim se Neuralink bavi, osim činjenice da pokušava razviti “sučelja mozak-stroj sa ultra visokim bandwithom kako bi mogli spojiti ljude i računala”. To pokušava učiniti pomoću uređaja koji bi bili veličine mikrona. Musk je rekao kako je stvaranje ovakvog sučelja od vitalne pomoći ljudima kada se u budućnosti budu natjecali s ‘božanskim’ ljudima.

Elon Musk's Neuralink Sought to Open an Animal Testing Facility in San Francisco – Apple Watch 101 – https://t.co/Umq78UZpoc pic.twitter.com/BjlZhmbng5 — Apple Watch 101 (@AppleWatch101) March 29, 2018

Neuralink je registriran u Kaliforniji kao tvrtka za “medicinska istraživanja” u lipnju 2016., a Musk planira snositi većinu financiranja. Tvrdi da će sustav raditi na tehnologiji “neuralne čipke”, ugrađivanjem sitnih elektroda u mozak koje će moći učitavati i skidati misli.

AMERIČKI WSJ RAZOTKRIO TAJNI PROJEKT NAJPOZNATIJEG INOVATORA? ‘Musk razvija tehnologiju ‘dowloadanja’ misli u mozak’

“Ako bi vam komunicirao koncept, vi biste u stvari sudjelovali u konsenzualnoj telepatiji”, rekao je Musk. Neuralink namjerava na tržište izbaciti proizvod koji bi trebao pomoći ljudima koji pate od ozbiljnih moždanih poremećaja kao posljedica raka ili moždanog udara u samo četiri godine, rekao je Musk.