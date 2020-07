MEDICINSKA, PLATNENA ILI KOMBINIRANA – TKO TREBA NOSITI KOJU MASKU? Ispitali su sve vrste, evo koja je najbolja protiv korone

Ipak, ni najbolja maska ne pruža zaštitu ako se nosi nepravilno

Preliminarne analize podataka iz 194 zemlje pokazale su kako je u onim zemljama u kojima nošenje maski nije bilo preporučeno, zabilježen rast broja smrtnih slučajeva na tjednoj razini od 55 posto, nakon prvog prijavljenog slučaja zarate. U zemljama u kojima je nošenje maske dio kulture, ili koje su poticale nošenje maski zbog epidemije, taj porast iznosio je tek sedam posto, prenosi Bussines Insider.

Ipak, nije svaka maska jednako učinkovita. Idealna maska blokira velike kapljice koje se šire kašljanjem i kihanjem, a ujedno i aerosol, manje čestice koje stvaramo kada pričamo ili izdišemo. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučila je medicinske maske za zdravstvene radnike, starije osobe, ljude slabijeg imuniteta i one koji su pozitivni na koronavirus ili pokazuju simptome bolesti.

Zdrave osobe koje ne spadaju u jednu od ovih kategorija trebale bi nositi platnene maske, prema preporuci WHO-a.

No čak i platnene maske variraju jer su određeni tipovi propusniji od drugih. “To ovisi o njihovoj kvaliteti. Nije isto nositi masku izrađenu od kvalitetnog egipatskog pamuka i onu koja je napravljena od jeftine majice koja nije gustko tkana”, rekao je epidemiolog dr. Ramzi Asfour iz Kalifornije.

Tijekom nekoliko mjeseci znanstvenici su proučavali maske i pokušali otkriti koja je najučinkovitija u zaštiti od korone.

Medicinske N99 i N95 maske

Najučinkovitiju zaštitu trebala bi pružiti takozvana medicinska N99 i N95 maska. Postoji nekoliko razloga zašto se ovaj tip maske preporučuje upravo zdravstvenim djelatnicima. Dovoljno dobro prijanjaju uz lice oko nosa i usta tako da virusne čestice teško mogu proći kroz njih.

One također sadrže isprepletene niti koje filtriraju patogene koji se prenose zrakom. Studija koja je objavljena prošli mjesec u Journal of Hospital infection pokazala je da N99 maske mogu reducirati rizik od zaraze za 94 do 99 posto nakon dvadesetminutne izloženosti izrazito kontaminiranoj okolini.

Sličnu zaštitu pruža i N95 maska koja je svoje ime dobila po minimalnih 95 posto učinkovitosti kod filtriranja aerosola. Drugo istraživanje potvrdilo je da te maske bolje štite od kirurških maski.

Jednokratne kirurške maske

Jednokratna kirurška maska izrađena je od netkanog tekstila te pruža najbolju zaštitu za liječnike kojima nisu dostupne N95 i N99 maske.

Kirurške maske su i do tri puta bolja zaštita za efektivno blokiranje virusa koji se zadržavaju u aerosolu od maski iz kućne radinosti. Ipak, najpotrebnije su onima u zdravstvu.

“U smjernicama najčešće preporučujemo platnene maske jer ne želimo da liječnici, kojima je to najpotrebnije, ostanu bez kirurških maski”, kazao je Asfour.

Kombinirane maske

U nedavnom britanskom istraživanju, koje još uvijek nije provjereno, pokazalo se da takozvane “hibridne maske”, izražene od dva sloja gusto tkanog pamuka i još jednog materijala poput svile, šifona ili flanela, filtriraju više od 80 posto sitnih čestica, manjih od 300 nanometara i više od 90 posto velikih čestica, većih od 300 nanometara.

Istraživači tvrde da bi ovakav tip maske moga biti učinkovitiji u filtriranju sitnih čestica i od N95 maske iako nisu nužno bolje u filtriranju većih čestica. Također, nalažu i da bi maska izrađena od dva sloja pamuka i dva sloja šifona mogla biti bolja u filtriranju sitnih čestica od kirurške maske.

WHO preporučuje da bi pamučne maske trebale imati tri sloja: unutrašnji koji upija, srednji koji filtrira i vanjski sloj izrađen od neupijajućeg materijala poput poliestera.

Studija sa američkog Sveučilišta u Illinoisu tvrdi da bi maska od tri sloja izrađena od svilene košulje ili stopostotne pamučne majice mogla biti jednako uspješna u zaštiti kao i neke medicinske maske. Svila ima posebna elektrostatska svojstva koja pomažu zarobiti sitne čestice virusa.

Vrećice i filteri usisivača

Postoje i alternative klasičnim materijalima koji se koriste za izradu maski. Journal of Hospital Infection napravio je zanimljivu studiju o učinkovitosti vrećica za usisivače u obrani od korone.

Naime, prema njihovim nalazima, takve vrećice ili filteri koji su umetnuti u platnenu masku, mogu smanjiti rizik od zaraze za 83 posto nakon 30 sekundi izloženosti koronavirusu i za 58 posto nakon 20 minuta u prostoru visoke kontaminiranosti. Taj materijal uspješan je u filtriranju aerosola skoro kao i kirurška maska, piše u studiji.

Kuhinjske krpe i antimikrobne jastučnice sljedeća su najbolja alternativa uz vakuumske filtere i vrećice za usisivač. Kuhinjske krpe moraju biti čvrsto zavezane, a spomenute jastučnice trebale bi biti od satena, svile ili bambusa jer su bolja zaštita od onih pamučnih.

Obična platnena maska

Britanski znanstvenici doznali su da je jednoslojna pamučna maska s 80 niti najmanje efektivna zaštita od koronavirusa. Odjeća poput šala ili majice reducira rizik infekcije za 44 posto, ali i to je bolje nego da se ništa ne nosi.

Maske su nužne

Znanstvenici su potvrdili da su ljudi koji su nosili samo pamučne maske imali 54 posto manju šansu da se zaraze od onih koji nisu uopće nosili masku.

Oni koji su se odlučili za papirnatu masku imali su 39 posto manju šansu za zarazu od onih bez maske. Papirnate maske su tanje pa stoga daju i manju zaštitu od kirurških maski.

Osim tipa maske, bitno je i kako se maska nosi. “Treba se pobrinuti da ne postoji mjesto za ‘prodor zraka'”, rekao je Asfour.

Međutim, čak i nepravilno ili djelomično nošenje maski i dalje može smanjiti transmisiju čestica.