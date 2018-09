MALO SU SE ZANIJELI: Znanstvenici stvorili najjače magnetno polje u zatvorenom prostoru, ali su istovremeno i raznijeli laboratorij

Jaka magnetna polja nužna su za zadržavanje plazme u fuzijskim reaktorima

Znanstvenici s Tokojskog sveučilišta postavili su novi rekord kada su stvorili najjače kontrolirano magnetno polje u zatvorenom prostoru ikad, te istodobno raznijeli vlastiti laboratorij. Oba su se nevjerojatna događaja dogodila u manje vremena no što vam je potrebno da trepnete, no srećom sve je zabilježeno kamerom, piše IFLSCience.

Unutra 1.200, a vani čak 2.800 Tesla

Generator je bio izgrađen u posebno projektiranom laboratoriju napravljenom za testiranja svojstava materijala, a koji koristi metodu znanu kao kompresija elektromagnetnog toka. Ekipa znanstvenika očekivala je da će magnetno polje doseći vrhunac na oko 700 Tesla (standardna jedinica za mjerenje jačine magnetnog polja), no na kraju je dosegla 1.200. To znači da je oko 400 puta jače od polja koja stvaraju snažni magneti koji se koriste u MRI uređajima i oko 50 milijuna puta jača od prirodnih magneta. Za usporedbu, magnet kojeg držite na svome frižideru stvara polje jakosti 0.01 Tesle.

Istina, ovo nije najjače magnetno polje ikad stvoreno. Naime, još 2001. ruski su znanstvenici stvorili magnetno polje pomoću eksploziva doje je doseglo čak 2.800 Tesla, koje je bilo toliko jako i van kontrole da je raznijelo i rusku opremu.

Fizičari s tokijskog sveučilišta kažu kako će njihovo unutarnje magnetno polje koje (uglavnom) mogu kontrolirati dodatno poboljšati naše razumijevanje o tome kako postići ‘kvantni limit’ nužan za nuklearnu fuziju, teoretski generator koji koristi nuklearnu energiju kako bi na čist način stvarao toplinu potrebnu za električnu energiju.

Korisna primjena jakih magnetnih polja

“S magnetnim poljima jačine iznad 1.000 Tesla dobijate neke zanimljive mogućnosti”, izjavio je fizičar s Tokijskog sveučilišta Shojiro Takeyama. Možete promatrati kretanje elektrona izvan materijalnog okoliša unutar kojeg se normalno nalaze. Tako da ih možemo proučavati u potpuno novom svjetlu te istraživati nove vrste elektronskih uređaja. Ovo bi istraživanje moglo biti korisno i onima koji rade na stvaranju fuzijske energije.”

Iako je trajalo tisućama puta dulje od bilo kojeg od najjačih magnetnih polja na svijetu, i ovo je magnetno polje u stvari bilo toliko kratkotrajno da je trajalo samo tisućinku sekunde. No kako je ipak i to bilo znatno dulje od bilo kojeg sličnog polja do sada, ipak je obećavajuće.

ENERGIJA BUDUĆNOSTI: Pogled unutar aktivnog fuzijskog reaktora

“Jedan način za stvaranje fuzije je da se plazma, masa čestica pod nabojem, zatvori u velikom ringu koji se zove tokamak kako bi se iz nje izvlačila energija”, objasnio je Takeyama. “to zahtijeva jako magnetno polje snage više tisuća tesla koje bi trajalo nekoliko mikrosekundi. A upravo je to ono što ovaj uređaj može stvoriti.