LJUDSKI JE PROSTAČITI: Postoji jedna riječ koja će uvjeriti druge ljude da niste stroj više od bilo koje druge

Koja riječ opisuje čovječanstvo više nego i jedne druge? Ispada da je to – ‘kakica’.

Upravo tako. kada se volontere zatražilo da odluče na temelju samo jedne riječi da li im odgovara stroj ili drugo ljudsko biće, odgovore koji su sadržavali riječ ‘kakica’ najčešće se smatralo ljudima, piše IFLScience.

Minimalni Turingov test sa samo jednom riječi

Kognitivni znanstvenici s MIT-ovog Odjela za mozak i kognitivne znanosti regrutirali su volontere koji su trebali sudjelovati u “minimalnom Turingovom testu”, varijaciji originalnog kojeg je osmislio Alan Turing 1950. kako bi odredio da li je umjetno inteligentno stvorenje može prikazati inteligentno ponašanje ekvivalentno ljudskom. U ovoj konkretnoj verziji testa, volonteri su imali samo jednu riječ kako bi uvjerili nezavisnog suca u svoju humanost.

Sudjelovalo je oko 1.000 volontera. Ne iznenađuje da su mnogui iskorištavali ono jedno što nas razlikuje od strojeva više no ičeg drugog – emocije. Tako je 47% izabralo riječ koju su znanstvenici kategorizirali kao “percepcija uma”, što se odnosi na riječi povezane s osjećajima ili procesom razmišljanja. ‘Ljubav’ je bila najpopularnija s 14% ukupnog glasa, Na drugom mjestu bila je riječ ‘samilost’ s 3,5% te ‘čovjek’ s 3,2%.

Bilo je još devet drugih kategorija, uključujući ne-ljude (kao ‘golub’ ili ‘mačka’), hrana (‘pizza’ ili ‘puding’), tjelesne funkcije i prostote (‘penis’ ili ‘proljev’). nagradu za najmaštovitije riječi pobrali su oni koji su se sjetili izraza ‘bootylicious’, onomatopeja’ i ‘doh’.

Nemojte reći ‘robot’

No to nije bilo sve. U slijedećem stadiju eksperimenta znanstvenici su nasumice sparili najpopularnije riječi iz svake skupine, naprimjer ‘banana’ i ‘molim’. Novi set volontera (2.405 ljudi) zatim je trebalo odlučiti koju je riječ u paru izabrao čovjek, a koju stroj. (Da, znanstvenici ovdje nisu bili iskreni. Oba izbora načinili su ljudi no to je i bio cilj eksperimenta.)

Što su otkrili? Kao prvo, ako se ikada nađete u distopijskoj noćnoj mori te morate proći minimalni Turingov test kako biste dokazali da ste čovjek, nikako ne izaberite riječ ‘robot’. Izglasana je kao najmanje uvjerljiva. ‘Ljubav’, ‘molim’ i milost’ su sve dosta dobro prošle, no najučinkovitije testirana rijel je ‘kakica’.

Znanstvenici su testirali samo najpopularnije riječi i bilo bi zanimljivo vidjeti kako su prošle neko originalniji izrazi, poput ‘supercalifragilisticexpialidocious’, prošli ovaj misaoni eksperiment. no autori studije kažu kako rezultati istraživanja implicitraju da bi nas nepristojnije, više tabu riječi koje provociraju zabavljenu reakciju, prije mogle označiti kao ljude nego neke manje kontroverzne riječi kao što su ‘banana’ ili ‘živ’.