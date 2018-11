KREĆE ISTRAGA O KINESKIM GMO BEBAMA: ‘Ako se to pokaže točnim, radi se o monstruoznom eksperimentu’

Struka je zgrožena, sveučilište se ograđuje od eksperimenta, a policija pokreće istragu

Kineske zdravstvene vlasti i članovi etičkog povjerenstva pokrenuli su u ponedjeljak istragu nakon što je kineski liječnik na YouTube kanalu objavio da je prvi put u povijesti uspio “stvoriti” genetski modificirane bebe, izazvavši zgražanje struke, javljaju agencije.

U istraživanju koje bi bilo protuzakonito da je izvedeno u većini zemalja svijeta, profesor He Jiankui i kolege tvrde da su obavili izmjene na genima embrija sedam parova koji su podvrgnuti umjetnoj oplodnji.

Profesor suspendiran

U međuvremenu je sveučilište Southern University of Science and Technology u gradu Shenzenu priopćilo da nisu imali nikakva saznanja o tom eksperimentu te da je profesor He na neplaćenom dopustu od veljače.

Kineske zdravstvene vlasti su izrazile “veliku zabrinutost” tom viješću i naredile pokrajinskim vlastima da “smjesta provedu istragu i razjasne cijeli slučaj”.

“Moramo biti odgovorni prema zdravlju ljudi i djelovat ćemo u skladu sa zakonom”, priopćilo je Nacionalno zdravstveno povjerenstvo.

Tvrdi da su otporne na HIV

Rezultat napora profesora Hea i njegovog tima je zdrava trudnoća i rođenje, početkom mjeseca, dviju zdravih djevojčica koje su prirodno otporne na HIV, rekao je prof. He, koji je o svojem postignuću izvijestio u nedjelju putem YouTubea.

He, koji se obrazovao na prestižnome američkom Stanfordu pojasnio je da je gene embrija modificirao na način da postanu otporni na zarazu HIV-om. Kazao je da je “eliminirao gen pod nazivom CCR5 kako bi djevojčice postale otporne na HIV ako s tim virusom ikada dođu u kontakt”.

Objasnio je i da je ‘operativni zahvat’ na oplođenim jajašcima izveo koristeći CRISPR/cAS9 sustav za prepravljanje genoma koji omogućuje obavljanje zahvata na genomu živih bića dosad neviđenom i preciznošću i lakoćom.

Nema neovisne potvrde

Zasad nema neovisne potvrde o Heovu eksperimentu, niti je ono objavljeno u nekome stručnom glasilu. No prof. He je o njemu progovorio u ponedjeljak u Hong Kongu pred organizatorima međunarodne konferencije o modifikaciji gena koja počinje u utorak.

Identitet roditelja i djece nije otkriven, no He tvrdi da je otac djevojčica HIV pozitivan te da je želio spriječiti zarazu kod djece zbog diskriminacije s kojom se i sam susreće.

Struka uglavnom kritizira postupak Hea, jer će, ako se pokaže vjerodostojnim, biti odraz dubokoga sraza između znanosti i etike, a neki ga nazivaju “monstruoznim eksperimentom” na ljudima.

“Bez obzira na to je li ono što je iznio znanstvenik He istinito ili nije, ovakve pokušaje i objave treba najoštrije osuditi”, smatra Peter Dabrock, predsjednik njemačkoga Vijeća za etička pitanja te dodaje da je vrlo teško predvidjeti i držati pod kontrolom sekundarne i kasnije efekte modificiranja gena.

Dodaje da je modificiranje gena eksperimentalno te da se još uvijek povezuje s razvojem raznih mutacija, koje kasnije u životu pojedinca mogu prouzročiti razne probleme na genima, uključujući i razvoj raka.

‘Monstruozan eksperiment’

Stručnjak za matične stanice na Kraljevskom koledžu u Londonu Duško Ilić šokiran je potezom kineskih znanstvenika. “Ako oni ovo zovu etičkim, onda je njihova percepcija etike znatno drugačije od one u ostatku svijeta”. Naglasio je kako se infekcija HIV-om itekako može držati pod kontrolom i ako se to čini, nema gotovo nikakva rizika za prijenos virusa na dijete.

Profesor etike na Oxfordu Julian Savulescu tvrdi da je, ako se pokaže istinitim, ovo “monstruozan eksperiment”. Zameci su bili zdravi, nisu imali nikakve otkrivene bolesti. “Izlaganje zdravog djeteta rizicima preinake gena nema nikakvog smisla”, naglasio je.