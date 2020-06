‘KORONAVIRUS NIJE PRIRODNOG PODRIJETLA, NASTAO JE U LABORATORIJU!’; Znanstvenici uveli pomutnju: ‘Da, svjesni smo što ovo znači’

Prema tvrdnjama norveškog virologa, novi koronavirus nije prirodnog podrijetla, nego je stvoren u laboratoriju

Tek nakon što smo pomislili da je pitanje podrijetla koronavirusa riješeno, novo istraživanje norveškog virologa Birgera Sørensena iznova pokreće raspravu o mogućem podrijetlu smrtonosnog virusa. Naime, u novom recenziranom znanstvenom radu objavljenom zajedno s profesorom Angusom Dalgleishom iz bolnice St. George na Sveučilištu u Londonu, Sorensen tvrdi da novi koronavirus SARS-CoV-2 nije prirodnog podrijetla, prenosi Techstartups.com.

Prema studiji, koja je objavljena u Quarterly Review of Biophysics, autori su otkrili da protein u šiljku koronavirusa sadrži sekvence za koje se čini da su umjetno umetnute. “Umetnuti nizovi nikada nisu trebali biti objavljeni. Danas se to nikada ne bi dogodilo. Bila je to velika pogreška koju su napravili Kinezi. Umetnuti nizovi imaju funkciju koju opisujemo. Objašnjavamo zašto su bitni. Ali Kinezi su na njih prvi ukazali”, rekao je Sørensen za NRK.

Ovo su nizovi za koje Sørensen misli da ukazuju na to da virus nema prirodno podrijetlo. Sekvence su prvi opisali kineski znanstvenici.

Politički značaj i zabrinjavajuća pitanja

Također se tvrdi da je virus dizajniran tako da se veže na ljude: “Svjesni smo da bi ti nalazi mogli imati politički značaj i pokrenuti zabrinjavajuća pitanja.” Dvojica istraživača također su istaknula da virus gotovo da i nije mutirao otkad se proširio među ljudima, što sugerira da je već u potpunosti prilagođen za ljude. Prema Sørensenu, ovo je prilično neobično za vrste virusa koji prelaze barijere. Prema Sørensenu, virus ima svojstva koja se uvelike razlikuju od SARS-a, a koja nikada nisu otkrivena u prirodi.

“Kada tehnički opisujemo virus, vidimo da se on nije pojavio u prirodnom razvoju. To su napravili Amerikanci i Kinezi, kao dio onoga što se naziva studijama ‘dobitka funkcije’. To se radi u cijelom svijetu. Kažete da ne radite, ali to se stalno događa u naprednim laboratorijima”, kaže Sørensen.

Razvoj cjepiva

Osim što ističu nedostatak mutacija novog koronavirusa od njegova otkrića, što sugerira da je već u potpunosti prilagođen ljudima, studija objašnjava i temelje za razvoj Biovacc-19, kandidata cjepiva protiv COVIDA-19, koje je sada u naprednoj fazi pretkliničkog razvoja.

Početni rad su još u travnju prvo odbili poznati časopisi poput Nature i Journal of Virology, nakon čega je rukopis rada kasnije prihvaćen i objavljen na web stranici Cambridge University Pressa, navodi se u izvješću Telegrapha. Zaključke studije također su odbacili Imperial College London i Francis Crick Institute.

