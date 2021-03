KLJUČ JE U NAMA: Zarazniji sojevi virusa mogli bi biti snažniji od cjepiva, ali jedna se vrsta ubojitih stanica učinkovito bori protiv njih

Novo istraživanje tvrdi da ‘ubojite T-stanice’ djeluju i protiv zaraznijih varijanti covida-19

Ključna komponenta imunosnog sustava poznata kao T-stanica učinkovito se bori protiv najzaraznijih varijanta covida-19 i povećanog rizika od reinfekcije, kaže se u studiji američkih znanstvenika. Nekoliko nedavnih studija pokazalo je da bi određene varijante koronavirusa mogle bi snažnije od imunosne zaštite antitijela i cjepiva, piše Reuters u srijedu.

No antitijela – koja blokiraju koronavirus da se on veže na ljudske stanice – samo su jedan dio priče, kaže se u studiji koju su proveli znanstvenici s Nacionalnog instituta za alergiju i zarazne bolesti (NIAID) i objavili u utorak. Drugi dio priče čine limfociti T, a nazivaju se još “ubojite T-stanice” zato što one uklanjaju zaražene stanice i tako zajedno s anitijelima priječe najteže oblike bolesti.

Analiza krvi

Znanstvenici su analizirali krv 30 osoba koje su se oporavile od covida-19 prije nego što su se pojavile nove zaraznije varijante. Iz tih uzoraka identificirali su specifični oblik T-stanica (limfocit T CD8, što je tehničko ime) koje su aktivne protiv virusa, prenosi agencija France presse.

Zatim su proučavali hoće li T-stanice biti sposobne prepoznati tri glavne (zaraznije) varijante SARS-CoV-2, a to su B.1.1.7 (koja se pojavila u Velikoj Britaniji), zatim B.1.351 (identificirana u Južnoj Africi) i B.1.1.248 (varijanta iz Brazila). Svaka od tih varijanata nosi mutaciju u području proteina S (spike), “šiljaka” na površini virusa pomoću kojih napada ljudske stanice, napose u slučaju varijante B.1.351, južnoafričke.

Zaraznije varijante opasnije za antitijela

Tri zaraznije varijante pokazale su se opasnijima za antitijela, koje ih teže prepoznavaju. U slučaju koronavirusa, antitijela se vežu na šiljak kako bi spriječili virus da inficira stanice, a limfociti T (T-stanice) zaduženi su za “ubijanje” već zaraženih stanica. Znanstvenici su ustanovili da su odgovori T-stanica uglavnom očuvani i da one mogu prepoznati praktički sve mutacije u proučenim varijantama, a što nije slučaj s antitijelima.

“Naši podaci, ali i rezultati drugih skupina, pokazuju da T-stanice u odgovoru na covid-19 u pojedinaca zaraženih prvim varijantama koronavirusa mogu potpuno prepoznati glavne nove varijante iz UK-a, Južne Afrike i Brazila”, rekao je Andrew Redd iz NIAID-a i Sveučilišne škole za medicinu Johns Hopkins koja je vodila studija.

Ova studija dopunjava prethodnu koja je također sugerirala da se zaštita T-stanica očuvala i pri drugim varijantama koronavirusa. Znanstvenici s NIAID–a smatraju da su potrebne nove studije koje bi potvrdile njihova otkrića. Njihov rad je je objavljen u Open Forum Infectious Diseases, ali ga još nisu recenzirali neovisni stručnjaci.

