KINA POTVRDILA: Svemirska postaja Tiangong-2 sljedeće će se godine srušiti na Zemlju

Ranije ove godine cijeli je svijet brujao o kineskoj svemirskoj postaji Tiangong-1 koja se trabala srušiti na Zemlju. A sada stiže još jedna

Kina je izjavila kako će se svemirska postaja Tiangong-2 vratiti na Zemlju 2019. Za razliku od svog prethodnika, ovo će biti kontrolirano spuštanje, no vjerojatno će i dalje privući puno pažnje, piše IFLScience.

Svamirski laboratorij ispunio svgoju misiju

“Tiangong-2 ispunio je svoju misiju tijekom dvije godine i sada je u dobrom stanju”, izjavio je Lin Xiqiang, zamjenik direktora Kineskog ureda za svemirski inžinjering s posadom (CMSE). “U orbiti će biti do srpnja 2019. a zatim će kontrolirano deorbitirati.”

Tiangong-2 je lansiran u rujnu 2016. kao eksperimantalni svemirski laboratorij prije planiranog lansiranja veće svemirske postaje. Velik je otprilike kao autobus te je samo jednom imao posadu, od listopada do studenog 2016. Od onda je bio bez posade, i orbitirao oko Zemlje na visini od oko 400km. No u lipnju Tiangong-2 se ponovo pojavio na naslovnicama kada su astronomi primjetili da kina podiže i spušta orbitu svemirskog broda. To je možda bilo testiranje za kontrolirano spuštanje sljedeće godine.

Ambiciozni svemirski planovi

Tiangong-2, China’s #space lab orbiting Earth, will be safely removed from orbit under manual control after July. — China Daily (@chinadaily) September 27, 2018

Kina želi iskoristiti ono što je naučila s postajama Tiangong-1 i Tiangong-2 pri izgradnji trajne svemirske postaje, što bio trebalo početi 2022. godine. Trenutačno nije previše toga poznato o ovome projektu, no Kina je rekla kako će omogućiti međunarodnu suradnju na njoj.

Imaju još veće ambicije

No Kina ima i još veće veće ambicije. Tako je ranije ove godine lansirala prvi dio potreben za nadolazeću misiju na drugu stranu Mjeseca. Bio je to relejni satelit, koji će prenositi signale između Zemlje i planiranog rovera na tamnoj strani mjeseca, koji će biti lanskran kasnije ove godine. Kina planira i poslati sondu na Mars 2020., te namjerava vratiti na Zemlju uzorak s površine Marsa nešto kasnije. To možda učini s divovskom novom raketom Dugi marš 9 koju upravo grade, a koja bi trebala biti veća od NASA-inog Sustava za svemirsko lansiranje (Space Launch System – SLS).

No prije svega toga moći ćemo posvjedočiti ponovom ulasku u atmosferu još jedne kineske svemirske postaje. Možda neće biti uzbudljivo kao u slučaju Tiangonga-1, s obzirom da će se raditi o kontroliranom padu, no vjerojatno će i dalje biti dosta uzbudljivo.