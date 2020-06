KAO DA SAMA ZARAZA NIJE DOVOLJNA: Znanstvenici tvrde da bi COVID-19 mogao uzrokovati još jednu opasnu bolest

Kako bi potkrijepili svoju tezu, znanstvenici su razvili registar svih slučajeva u kojima su ljudi zaraženi koronavirusom oboljeli od dijabetesa

Nekoliko najnovijih istraživanja provedenih diljem svijeta ukazuje na to da odrasle osobe koje boluju od dijabetesa tipa I i II imaju povećan rizik od smrti zbog koronavirusa. No, početkom lipnja znastvenici su u časopisu New England Journal of Medicine napisali izvješće u kojem sugeriraju da koronavirus nije samo rizičan za oboljele od dijabetesa, već da može i izazvati nastanak šećerne bolesti.

Postoje dvije glavne vrste dijabetesa. Tip I je autoimuna bolest, što znači da imunološki sustav napada beta stanice gušterače koje proizvode inzulin. Znanstvenici smatraju da bi okidač ovakve reakcije u tijelu mogle biti virusne infekcije. Tip II se, pak, javlja u 90 posto slučajeva, u kojima zbog poremećaja u stanicama jetre i mišića dolazi do otpornosti na njegovo djelovanje, piše The Conversation.

Isti simptom zabilježen kod SARS-a

Kineski znanstvenici još su ranije objavili slučaj inače zdravog mladića koji je nakon zaraze koronavirusom teško obolio od dijabetesa. I tijekom epidemije SARS-a, od 2002. do 2004., koju je također uzrokovao soj koronavirusa, znanstvenici u Aziji su zabilježili velik broj slučajeva nastanka dijabetesa kod ljudi zaraženih SARS-om. U većini tih slučajeva, dijabetes je nestao nakon tri godine, ali je i dalje prisutan kod 10 posto oboljelih.

Poremećaji u radu gušterače

Sojevi koronavirusa koji uzrokuju SARS i COVID-19 na sličan način prodiru u stanice. Bjelančevine proteina na površini virusa pričvršćuju se na proteine ACE2 koji se nalaze u stanicama pluća, bubrega i gušterače. Zbog toga stručnjaci pretpostavljaju da novi koronavirus remeti rad stanica gušterače, što dovodi do poremećaja održavanja razine glukoze u krvi lučenjem inzulina.

Naravno, ovdje se radi o pretpostavkama znanstvenika i još uvijek nije sigurno dokazano da COVID-19 uzrokuje nastanak dijabetesa. No, kako bi potkrijepili svoje teze, razvili su registar svih slučajeva dijabetesa povezanih s pandemijom koronavirusa. Time žele prikupiti dovoljan broj podataka kako bi dokazali povezanost koronavirusa i dijabetesa.

