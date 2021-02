Tri dana nakon presađivanja, skeniranje je pokazalo infekciju pluća. Stanje se pogoršavalo, razvila je sepsu, i liječnici su ju tada ponovo testirali na koronavirus. Ovoga puta je bio pozitivan

Prošle jeseni, dva mjeseca nakon što su joj tranplantirana pluća zaražena koronavirusom, žena je preminula od covid-a, što je prvi potvrđeni slučaj zaraze preko transplantiranog organa u SAD-u, objavila je prošli tjedan sveučilišna bolnica Sveučilišta u Michiganu. Zarazio sem a kasnije i razbolio i kirurg koji je vadio pluća iz donora, no on se uspješno oporavio.

Iako je po svemu sudeći ovo izolirani slučaj među gotovo 40.000 transplantacija koliko je obavljenu u SAD-u tijeko 2020.. liječnike najviše brine što donor nije pokazivao nikakve simptome bolesti, a i više testova je bilo negativno,, „Naravno da nikako ne bismo koristili pluća da smo znali da su zaražena“, ističe u izvještaju dr. Daniel Kaul, ravnatelj zavoda za transplantaciju bolnice i jedan od autora studije, prenosi NBC.

Zarazu otkrio neobičan izvor

Donor je bila žena koja je poginula zbog teške ozlijede glave, a oba plućna krila primila je žena s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća. Uz sve ostale testove kod zahtjevne transplantacije obje su višestruko testirane na koronavirus i svi su testovi bili negativni. Tri dana nakon operacije, primateljica je razvila visoku temperaturu, pao joj je krvni tlak, a disanje je postalo otežano.

Skeniranje je ukazivalo na infekciju pluća. Stanje se pogoršavalo, razvila je sepsu, i liječnici su ju tada ponovo testirali na koronavirus. Ovoga puta je bio pozitivan .

Ponovo su detaljno analizirali uzorke uzete iz grla i nosa donorice 48 sati nakon što su joj izvađena pluća, i bili su negativni. I obitelj donorice je rekla kako nije imala nikakvih simptoma niti je bila u kontaktu s nekime kome je potvrđena korona.

No osim uzoraka uzetih iz grla i nosa, bolnica je sačuvala i uzorak tekućine uzet duboko iz samih pluća. On je bio pozitivan. Četiri dana nakon operacije, pozitivan je bio je kirurg koji je vadio pluća. Kasnijom analizom genskog sastava virusa potvrđeno je kako su primateljica i kirurg zaraženi virusom donorice.

Prvi potvrđeni slučaj

Bolesnoj primateljici pluća stanje se drastično pogoršavalo te nisu pomogle ni terapije krvnom plazmom osoba koje su već preboljele covid, niti remdisivir. Zasićenost kisikom nije popravila ni posebna komora te je preminula 61 dan nakon transplantacije. Američki CDC do sada je nagađao o osam mogućih slučajeva zaraze transplantiranim organima, no zaključeno je kako je do zaraze koronavirusom vjerojatno došlo u okruženju nakon operacije. Zbog ovog potvrđenog slučaja mogao bi se promijeniti protokol testiranja kod transplantiranja.

Do sada se samo nagađalo može li se uopće virus širiti na taj način, a iako ne iznenađuje da se virus širi transplantacijom pluća, ostaje pitanje može li se širiti i presađivanjem drugih organa, primjerice srca, jetara i bubrega. „Čini se malo vjerojatnim da bi i drugi organi prenosili bolest, čak i ako donor boluje od covida“, ističe dr. Kaul. No zbog ovog slučaja, iako zasada nije propis, liječnici ističu kako će kod transplantacija uzimati uzorak iz samih pluća.