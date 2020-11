JOŠ JEDNO VAŽNO OTKRIĆE: Sada se zna kada su oboljeli od Covida najzarazniji; ‘Dok neki dobiju rezultate briseva, već su prošli tu fazu…’

Neka izvješća pokazuju da su ljudi najzarazniji neposredno prije pojave simptoma i u prvom tjednu zaraze virusom

Istraživanje pokazuje da pacijenti imaju najvišu razinu virusa u ranoj fazi bolesti, a virus sposoban za razmnožavanje pronađen je do devet dana nakon pojave simptoma, pokazuje studija, prenosi BBC. Koliko su osobe zarazne ovisi o mnogim čimbenicima, uključujući i to koliko održivog virusa, odnosno virusa koji se može replicirati, nose u sebi te ukupnoj količini virusa koju imaju u svojim tijelima. Neka izvješća pokazuju da su ljudi najzarazniji neposredno prije pojave simptoma i u prvom tjednu zaraze virusom.

Znanstvenici su pregledali 79 globalnih studija o covidu-19 koje su uključivali osobe pozitivne na koronavirus, a koje su imale simptome bolesti. Istraživači su uspjeli identificirati i replicirati održivi virus iz uzoraka grla uzetih do devet dana nakon što je počela zaraza. Otkrili su da je količina virusnih čestica RNK (fragmenti genetskog materijala iz virusa) u uzorcima dosegla vrhunac u trenutku kada su simptomi započeli ili unutar pet dana. Uz to, neaktivni fragmenti virusne RNK pronađeni su u uzorcima i do 17 dana nakon što su se pojavili simptomi.

Nakon devet dana mala vjerojatnost zaraze

No, s obzirom na to da nakon devet dana nije pronađen održivi virus koji se može replicirati, istraživači su zaključili da je malo vjerojatno da je osoba nakon toga bila zarazna. Doktor MugeCevik sa Sveučilišta St Andrews rekla je za BBC kako su nalazi pokazali da su ljudi najzarazniji u vrlo ranoj fazi bolesti i ističe koliko je važna rana izolacija zaraženih.

“Ljudima doista treba pružiti podršku kako bi bili sigurni da se izoliraju čim dobiju simptome, koliko god blagi bili. Dok neki ljudi dobiju rezultate briseva, možda su već prošli svoju najzarazniju fazu”, rekla je. tudija nije promatrala asimptomatske ljude, ali autori upozoravaju da su druga istraživanja pokazala da ljudi mogu biti zarazni prije nego što dobiju simptome i da virus mogu prenijeti drugim osobama, iako nisu imali nikakve simptome.

U Velikoj Britaniji, dužnosnici kažu da se ljudi moraju odmah izolirati i to na najmanje 10 dana ako imaju bilo kakve simptome koronavirusa.

