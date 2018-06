JEZIVA UMJETNA INTELIGENCIJA KOJA ZNA ŠTO ĆETE NAPRAVITI: Stroj nekoliko minuta unaprijed predviđa vaš pokret

Inteligentan stroj koji je u stanju anticipirati svaki vaš pokret i do nekoliko minuta u budućnosti do sada se mogao pronaći samo u zlogukim predviđanjima budućnosti, no sada je postao stvarnost

Znanstvenici su naučili umjetnu inteligenciju da prepozna uzorke u ponašanju ljudi, te su joj na taj način omogućili da predviti slijedeći pokret i nekoliko minuta unaprijed, piše Daily Mail.

Učenje pomoću kuhanja

Softver je izgradio tim znanstvenika sa sveučilišta u Bonnu, a to su učinili tako što su umjetnoj inteligenciji prikazali brojne sate kuhanja. Dr. Jürgen Gall vjeruje da će inteligentan softver na kraju biti u stanju “pretpostaviti vaše akcije satima prije no što se dogode.”

Ako tim uspije još dodatno poboljšati algoritam kako bi ovaj mogao predviđati djelovanja daleko u budućnosti, moguće na zamisliti cijelu seriju primjena u stvarnom scijetu, od uređaja koji će vam automatizirati dom, pa do opreme za promatranje u stilu Velikog brata.

Kako bi naučili UI da precizno predvidi događaje prije no što će se isti i dogoditi, dr. Gall i njegov tim fokusirali su se na video snimke kuhanja. Koristeći unaprijed napravljene snimke ljudi koji pripremaju obrk, znanstvenici su uspjeli naučiti stroj da prepozna svaku radnju koja se pojavljivala na ekranu, uključujući sjeckanje rajčica, dodavanje soli i prepcivanja palačinke. Sve u svemu, korišteno je 40 sati videa kako bi se naučičo UI. Svaki od videa traje 6 minuta i sadrži dvadesetak različitih radnji.Nakon četiri sata algoritam je bio u stanju prepoznati redoslijed radnji potrebnih da se pripremi određeno jelo, što uopće nije loše ako se uzme u obzir raznolikost pristupa i recepata.

Što je dalja budućnost to je preciznost slabija

“Zatim smo testirali koliko je uspješan proces učenja”, objasnio je dr. Gall. “Zbog toga smo suočili softver s videima koje prije nije vidio.” Kao i prije stroju se pokazalo što se događa u prvih 20 do 30% snimke. Zatim se od algoritma zatražilo da predvidi slijedeću radnju prije no što se dogodi na ekranu. Stroj je navodio točno što će se dogoditi prije same radnje, a svoje je odluke temeljio na poznavanju recepta i razumijevanju kako su se slični slijedovi radnji ranije događali. Ui je stoga uspijevao predvidjeti radnje u bliskoj budužnosti iznenađujuće precizno.

“Preciznost je bila preko 40% za kratke periode, ali zatim bi opadala što bi dulje u budućnost algoritam gledao”, rekao je dr. Gall. Radnje koje su bile više od tri minute u budućnosti algoritam je predviđao s preciznošću u samo 15% slučajeva. Znanstvenici su predviđanje smatrali točnim samo ako su i predviđena djelatnost i predviđeno vrijeme bili točni.

Dr. Gall i njegovi kolege žele da se ova studija razumije kao prvi korak u novom polju predviđanja aktivnosti. Znanstvenici otkrivaju kako je algoritam bio znatno manje uspješan ako je bio prisiljen sam prepoznavati radnje u prvome dijelu videa, umjesto da mu je jednostavno bilo rečeno o čemu se radi. Želja im je stvoriti algoritam koji će precizno predviđati radnje puno dalje u budućnosti. “Želimo predvidjeti vrijeme i trajanje radnji, minute ili čak sate prije no što se dogode”, rekao je.

Od pametnih kućanskih strojeva do opresivnih sigurnosnih sustava

Znanstvenici smatraju kako će ovaj algoritam svoje prve primjene imati u pametnim kućnim uređajima, gdje di mogli znatno poboljšati automatizaciju. Na primjer kuhinjski uređaji opremljeni UI-em mogli bi vam pružiti potrebne sastojke čim ih zatrebate, ili unaprijed zagrijati pećnicu u isčekivanju slojedećeg koraka u receptu.

No moguće je i da će se ovaj algoritam koristiti i u sigurnosnim sustavima kako bi se stvorio napredni nadzorni sustav poput Velikog brata iz 1984. Georgea Orwella.