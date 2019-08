JESU LI OTKRILI NOVU ZEMLJU?! Među najbližima je od svih egzoplaneta koji su do sada otkriveni. Ako ima tekuću vodu…

Planet nazvan GJ 357 d udaljen je svega 31 svjetlosnu godinu od Zemlje, što ga čini jednim od najbližih svjetova ikad otkrivenih. Masa GJ 357 d je najmanje 6,1 put veća od Zemljine, a planet napravi krug oko svoje zvijezde svakih 55,7 dana

NASA-in teleskop Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) koji traga za egzoplanetima uočio je novi planet koji kruži obližnjom zvijezdom u zviježđu ‘Hidra’, a ubrzo su otkrili da oko iste zvijezde kruže još dva svemirska tijela, prenosi Science Alert otkriće NASA-e. Na jednom od tih planeta, nazvanim GJ 357 d, moglo bi biti tekuće vode ako se utvrdi da ima gustu atmosferu i ako je riječ o stjenovitom planetu. Udaljen je svega 31 svjetlosnu godinu od Zemlje, što ga čini jednim od najbližih svjetova ikad otkrivenih.

Inače, GJ 357 d spada među 45 najbližih do sada otkrivenih egzoplaneta, od ukupno njih 4025 koji su otkriveni izvan našeg Sunčeva sustava. Nalazi se na rubu ‘naseljive zone’, kojom se označava područje u kojem je temperatura savršena da bi planet, ako je stjenovit, mogao imati tekuću vodu. Ne smije biti previše blizu svoje zvijezde jer bi voda isparila, ali ni predaleko jer bi bila zamrznuta.

Prima istu količinu topline od svoje zvijezde, kao što prima Mars od Sunca

“GJ 357 d nalazi se unutar vanjskog ruba nastanjive zone svoje zvijezde, gdje prima približno istu količinu topline od svoje zvijezde kao što to prima Mars od Sunca. Ako se utvrdi da planet ima gustu atmosferu, za što će biti potrebna daljnja istraživanja, na njemu bi moglo biti dovoljno toplo za tekuću vodu na površini”, rekla je astronomkinja Diana Kossakowski, članica tima koji je otkrio planet.

Bez guste atmosfere – riječ je o smrznutom planetu

Ipak, ako daljnje analize pokažu da na GJ 357 d nema guste atmosfere, njegova bi površinska temperatura iznosila oko -53 stupnjeva Celzijevih, što je debelo ispod točke smrzavanja vode, a to bi, pak, značilo da se radi o smrznutom planetu.

Inače, masa GJ 357 d je najmanje 6,1 puta veća od Zemljine, a planet napravi krug oko svoje sićušne zvijezde svakih 55,7 dana. Znanstvenici navode kako bez daljnjih studija, trenutačno ne mogu reći više o otkrivenom planetu.

TESS je NASA-in najjači teleskop koji pregledava bespuća svemira. Teleskop prati jedan dio neba 27 dana zaredom, prije nego se pomiče. Kad TESS-ova misija završi, on će pregledati više od 85 posto neba. Do sada, teleskop je otkrio više od 850 potencijalnih novih planeta, a do sada su potvrđena 24 egzoplaneta. Znanstvenici očekuju da će teleskop identificirati još tisuće takvih kandidata prije završetka svoje misije. Neki od njih bi mogli biti naseljivi, uključujući GJ 357 d. Ranije ovog tjedna, astronomi su potvrdili tri obližnja planeta koja je teleskop detektirao, uključujući ‘super-Zemlju’, iako se smatra da nijedan od njih nema tekuću vodu na površini.