JESMO LI SAMI? Uskoro bi mogli dobiti odgovor na to vječno pitanje: Otkriću vanzemaljaca smo bliže nego što se misli…

NASA-in svemirski teleskop James Webb (JWST), nasljednik Hubblea, mogao bi otkriti znakove života na drugim planetima u sljedećih pet do deset godina, tvrdi Caprice Phillips, doktorandica na Sveučilištu Ohio, piše RT.

Nakon lansiranja u listopadu 2021., novi vrhunski teleskop mogao bi čovječanstvu omogućiti otkrivanje znakova života na udaljenim planetima za samo 60 sati, prema ranim izračunima.

“Ono što me je uistinu iznenadilo u rezultatima jest to što ćemo u sljedećih 5 do 10 godina možda realno pronaći znakove života na drugim planetima”, rekla je Caprice Phillips.

Phillips je izračunala da bi svemirski teleskop James Webb nakon što započne s radom mogao otkriti potpise amonijaka na približno šest plinovitih planeta patuljaka u samo nekoliko orbita.

